Legitimerad logoped till ÖNH-Center Malmö

Är du legitimerad logoped och söker nya spännande utmaningar? ÖNH-Center i Malmö expanderar och vi söker nu en engagerad logoped till vårt team!
Vi är en liten familjär klinik som i huvudsak bedriver Öron-Näsa-Hals- och hörselrehabiliteringsvård på uppdrag av Region Skåne. Kliniken befinner sig i hjärtat av Malmö bakom den nyrenoverade Kronprinsen gallerian med många trevliga lunchrestauranger runt knuten. Hos oss arbetar flera ÖNH-specialister, en Plastikkirurg samt audionomer, leg. sjuksköterska, undersköterska och hudterapeut.
Kliniken värdesätter en god arbetsmiljö med bra kollegial stöttning. Vi har ett trivsamt och öppet klimat. Vi lägger stort fokus på medicinsk kvalitet, bra bemötande, kvalitetsarbete, kontinuitet och tillgänglighet. Du får ta del av kompetensutveckling genom interna, externa och digitala utbildningar. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med mycket omväxling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera utredning och behandling av tal- och språkstörning hos barn samt utredning av språksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter hos äldre barn och ungdomar.
Du ska även ha intresse för dysfagi och röstbesvär då det förekommer sambedömningar med våra erfarna läkare med tillgång till Stroboskopi och FUS (fiberendoskopisk undersökning av sväljning) som verktyg i ditt arbete.
Vi söker dig som är:
• självständig, organiserad och trygg i din roll som logoped
• Legitimerad logoped med minst 2 års erfarenhet av att utreda och behandla barn och ungdomar med språkstörning
• Har ett intresse för röststörningar och dysfagi.
• Erfarenhet av att tolka och behandla patienter röstsjukdomar och dysfagi baserat på Stroboskopi och FUS-resultat är meriterande.
• Trivs med att samarbeta i ett självorganiserat team där alla bidrar till förbättringsarbete och utveckling av verksamheten.
Hos oss får du:
• Stora möjligheter att påverka och utveckla din arbetsroll.
• Ett stimulerande arbetsklimat i ett multidiciplinärt team med hög genomströmning och variation.
Låter det här som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen till ÖNH-Center i Malmö - där du får växa och utvecklas tillsammans med oss!
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: sarah.maleki@onhcenter.se
