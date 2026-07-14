Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
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Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) NyköpingPubliceringsdatum2026-07-14Om företaget
BUP-mottagningen i Nyköping söker nu en legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.
Vi strävar efter att alltid erbjuda god psykiatrisk specialistvård till Sörmlands barn och ungdomar. Målsättningen är att erbjuda en god vård och ett brett utbud av olika behandlingsmetoder.
Vi har god trivsel på jobbet, skrattar ofta tillsammans och håller en fin kollegial stämning. Som ny medarbetare är vi måna om att din introduktion ska göra att du känner dig trygg i arbetet. Extern handledning erbjuds utifrån olika teoretiska inriktningar. Alla medarbetare ska känna sig stöttade i komplicerade ärenden och kunna vända sig till sina kollegor och chef för vägledning och stöd. Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med bedömning och behandling av barnpsykiatriska svårigheter på medelsvår till svår nivå. Arbetet är till stor del självständigt men självklart har du stöd av mottagningens övriga kuratorer, familjebehandlare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare, undersköterska och medicinska sekreterare. I arbetet ingår även samverkan med olika vårdgrannar såsom habiliteringsverksamhet, skola och socialtjänst.
Din kompetens
Socionomexamen.
Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator.
Meriterande är även grundläggande psykoterapiutbildning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidare.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef BUP Nyköping, Kristin Edling Wirén, 072- 083 62 56
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-21
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10002226