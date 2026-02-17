Legitimerad fysioterapeut till Kils kommun
2026-02-17
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor Äldre i Kils kommun ansvarar för äldreomsorg. Sektorn ansvarar också för utförandet av all kommunal hälso- och sjukvård, rehab, minnesteam, dagverksamhet och anhörigstöd.
Är du redo för en ny utmaning och är legitimerad fysioterapeut? Då är det dig rehabteamet i Kils kommun söker till vårt professionella team som består av fyra fysioterapeuter, sju arbetsterapeuter, rehabiliteringsassistenter, hjälpmedelstekniker och hjälpmedelsassistent.
Teamet tillhör enheten Hälsa, vård och insatser där även kommunens sjukskötersketeam, biståndshandläggare, minnesteam, anhörigstödjare och avgiftshandläggare arbetar.
Vi utgår från Kils tätort där rehab har gemensamma kontor och tar oss hem till patienterna genom promenader, cykel eller kommunens bilar.
Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner, bland annat friskvård och hälsa för att ge en bra balans mellan jobb och fritid.Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss arbetar du med bedömningar, funktionsförmåga, behandling och rehabilitering. Arbetet innebär också förskrivning av hjälpmedel samt handledning av omvårdnadspersonal.
Du kommer i ditt dagliga arbete ha dialog med olika professioner inom kommunen men också externt med bland annat Regionen.
Hos oss får du arbeta tillsammans med ett härligt team som är kompetenta, kreativa och har en stor arbetsglädje samt en vilja att ta emot en ny kollega på bästa sätt. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och biståndshandläggare. Tillsammans verkar vi för förebyggande insatser, ohälsa samt att bevara individers självständighet.
Att arbeta som fysioterapeut/sjukgymnast i Kils kommun är omväxlande, givande och ger dig möjlighet att träffa patienter med olika typer av diagnoser, funktionshinder och livssituationer. Du har stort inflytande och ansvarar själv i stor utsträckning för att planera och lägga upp ditt arbete men med en öppenhet till teamet. Vi tar stort ansvar för uppdraget i vårt team.
Dokumentation sker i verksamhetssystemet Lifecare HSL.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut, meriterande med erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Legitimation.
Körkort.
Vi kommer att hålla intervjuer fortlöpande under ansökningstiden.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
