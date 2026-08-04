Legitimerad Fysioterapeut
Borås kommun / Sjukgymnastjobb / Borås Visa alla sjukgymnastjobb i Borås
2026-08-04
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Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvårdsinsatser för de nämnda målgrupperna. Med cirka 1000 anställda och 45 chefer arbetar vi kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra tjänster för dem vi finns till för.
Om verksamheten
På Sociala omsorgsförvaltningen erbjuds ett stimulerande arbete mot en spännande patientgrupp. På enheten för kommunal hälso- och sjukvård i Borås Stad arbetar två team mot funktionshinder och ett team mot socialpsykiatri. Dina arbetsuppgifter kommer vara riktade mot patienter som bor på gruppboenden, serviceboenden samt patienter i ordinärt boende med personlig assistans.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
På enheten arbetar sex fysioterapeuter mot funktionhinder. Vi har tid och resurser att arbeta grundligt och detaljfokuserat med våra patienter och kan utveckla och förbättra arbetet med just vår målgrupp i fokus. Sociala omsorgsförvaltningen är en mindre förvaltning. Korta beslutsvägar ger stora möjligheter till utveckling av både enheten och vårt arbete i den riktning vi önskar. Exempel på projekt som vi har initierat är träningsgrupper i gym- och vattenmiljö, träningsvideor, utbildning i förflyttningskunskap ute i verksamheterna samt insatser för att främja ökad fysisk aktivitet hos en stillasittande målgrupp.
Några av de diagnoser vi jobbar mot är Downs syndrom, Cerebral pares, olika former av intellektuell funktionsnedsättning samt neuropsykiatriska diagnoser. Vi jobbar också mot förvärvade hjärnskador och degenerativa neurologiska diagnoser så som MS, ALS och Huntingtons sjukdom. Vi arbetar med fysioterapeutiska insatser gällande de muskuloskeletala problem som kan komma utifrån patientens grundsjukdom men bedömer, utreder och behandlar även övriga åkommor våra patienter drabbas av.
Vår patientgrupp kräver ett kreativt sinne där du kommer att få utmana sina sedvanliga fysioterapeutiska kunskaper och arbetssätt. Därför är det viktigt att du som söker vågar tänka utanför boxen och vågar vara både lekfull och uppfinningsrik i dina lösningar.Kvalifikationer
Samarbetet mellan olika professioner och med olika instanser i regionen är omfattande, vilket kräver att du har god samarbetsförmåga. Du skall tycka om att arbeta självständigt och ta ansvar för din tid och ditt arbete, men samtidigt uppskatta att vara en del av ett team som jobbar mot samma mål. Du bör ha god organisations- och samarbetsförmåga samt ett stort mått av flexibilitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi arbetar måndag-fredag dagtid med goda möjligheter till ett flexibelt arbetsschema, där du tar ansvar för hur du lägger upp ditt arbete i samråd med dina kollegor. I viss mån finns det möjlighet att förlägga sin administration till hemmet. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med engagemang och vilja att vara med och vidareutveckla vår enhet. Om du letar efter ett stimulerande och utvecklade arbete som fysioterapeut där du får tänka nytt och samtidigt få god stöttning av erfarna kollegor så är du välkommen med din ansökan till oss! Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Vi erbjuder dig professionella kollegor som är engagerade i sitt jobb och har drivkraften att skapa en bra organisation med gott samarbete och god arbetsmiljö. Du som anställd erbjuds bra personalförmåner i form av friskvårdbidrag, fria bad och besök på friluftsgårdar samt möjligheter att delta på vår personalklubb Merkrafts uppskattade aktiviteter och arrangemang.
Här kan du läsa om dina förmåner som anställd i Borås Stad.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi arbetar med löpande rekrytering och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Facklig företrädare
Borås Stads växel 033-35 70 00 Jobbnummer
10020842