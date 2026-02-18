Legitimerad arbetsterapeut
2026-02-18
Välkommen som arbetsterapeut till oss på Reumatologimottagningen vid Östersunds Rehabcentrum. Reumatologimottagningen är en av flera verksamheter inom område Hjärta, Neurologi och Rehabilitering. Vår verksamhet bedrivs på Remonthagen, belägen ca 2,5 km från Östersunds sjukhus. På Östersunds Rehabcentrum finns även rehabiliteringsavdelning, öppenvårds rehabilitering och en smärtenhet.
Reumatologimottagningen är en specialistklinik för utredning, vård och behandling av patienter med säkerställd eller misstänkt reumatisk inflammatorisk sjukdom. Enheten består av en omfattande poliklinisk verksamhet och har tillgång till vårdplats på rehabiliteringsavdelningen vid behov av slutenvård. Vår verksamhet består av ett multiprofessionellt team som omfattar läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, medicinska sekreterare och undersköterska vid eget laboratorium. Öppenvård bedrivs i form av enskilda besök, dagvård och viss gruppverksamhet.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som arbetsterapuet arbetar man självständigt men även i team med andra yrkesprofessioner, huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedömma, planera, åtgärda och utvärdera utifrån den arbetsterapuetiska processen och där insatserna följer de verksamhetsspecifika insatser utifrån nationella riktlinjer och personcentrerade vårdförlopp.
Arbetsterapeutens insatser syftar till:
minska/förhindra funktionsnedsättning
uppnå bästa möjliga aktivitet och delaktighet i vardagen samt verka för bibehållen/ förbättrad arbetsförmåga
stärka personliga faktorer och bidra till en stödjande miljö (ex fysisk miljö, hjälpmedel, omgivningens attityder)
ge stöd för hälsosamma och hållbara levnadsvanorKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med intresse och gärna erfarenhet från att arbeta i team med reumatologisk rehabilitering. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, god förmåga att planera och strukturera ditt arbete, samt engagemang i patientarbetet och utveckling av verksamheten. B-körkort krävs.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306674". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Hjärta, neurologi och rehabilitering
Enhetschef
Cecilia Fors Lyrén cecilia.fors-lyren@regionjh.se 0722256056
9750182