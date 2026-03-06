Leg. Sjukgymnast/Fysioterapeut
2026-03-06
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Götene Rehab och Fysioterapi AB i Götene
Vill du arbeta brett inom rehabilitering i ett sammansvetsat team där kvalitet, patienttid och ett gott arbetsklimat prioriteras?
Götene Rehab och Fysioterapi är en väletablerad rehabiliteringsmottagning i Götene. Vi bedriver verksamhet på uppdrag av Västra Götalandsregionen och tar emot patienter inom primärvårdsrehabilitering.
Hos oss arbetar cirka 14 medarbetare bestående av fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vi har stora och rymliga lokaler samt en fin träningssal som används i rehabiliteringsarbetet.
Vi värnar om ett patientcentrerat arbetssätt och strävar efter att ge varje patient tillräckligt med tid för en noggrann bedömning och behandling.

Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss får du arbeta brett med patienter som har smärta och funktionsbesvär i muskler och leder. Arbetet består av individuella behandlingar och träningsbaserad rehabilitering.
Patientgruppen är varierad vilket ger ett omväxlande arbete och goda möjligheter att utveckla sin kompetens inom olika områden. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegor inom både fysioterapi och arbetsterapi.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast
Erfarenhet från primärvård är meriterande men inget krav
God samarbetsförmåga och ett patientcentrerat arbetssätt
B-Körkort
Både nyutexaminerade och erfarna fysioterapeuter är välkomna att söka.
Vi erbjuder
Ett sammansvetsat team med god stämning
Ett brett och varierat patientunderlag
Stora och rymliga lokaler med träningssal
En arbetsplats där kvalitet och patienttid prioriteras
Hos oss finns goda möjligheter att påverka sitt arbete och utveckla egna intresseområden inom fysioterapi. Vi uppmuntrar även vidareutbildning och kompetensutveckling. Vi ser gärna att du bidrar med egna idéer och erfarenheter till verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi värdesätter ett gott arbetsklimat och ett nära samarbete i teamet.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan genom mail.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
