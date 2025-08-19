Leg. Optiker med kontaktlins behörighet
2025-08-19
Vi söker en optiker som gillar att se mer än bara synfel!
Deltidstjänst - Gertz Optik, Uppsala
Hos oss på Gertz Optik möts du av ett litet, sammansvetsat team där personlig service alltid kommer först. Vi har funnits i hjärtat av Uppsala sedan 1936- och vi tror fortfarande på det enkla: att ta hand om varje kund med kunnighet, tid och hjärta.
Nu söker vi dig som är legitimerad optiker och vill jobba deltid, kanske ett par dagar i veckan eller mer - vi anpassar upplägget tillsammans.
Hos oss får du:
• Tid att göra ordentliga synundersökningar, utan stress
• Möta kunder som kommer tillbaka år efter år
• Vara del av ett tryggt och hjälpsamt team där vi lyfter varandra
• Arbeta i en fristående butik med mycket själ, charm och historia
Vi tror att du:
• Är legitimerad optiker och älskar det personliga mötet
• Gillar att ge råd som bygger på både kompetens och känsla
• Vill ha en arbetsplats där både människor och kvalitet räknas
• Kanske söker något lite mindre, men med större närvaro
Det här är ett perfekt extrajobb om du vill ha balans i vardagen - eller kanske är du ny i yrket och vill börja i ett sammanhang där du får växa i lugn takt?
Välkommen med din ansökan!
Skicka ett mejl till pooya@gertzoptik.se
, till Pooya Jamalipoor , och berätta lite om dig själv.
Vi vill gärna veta hur mycket du kan arbeta och när du är tillgänglig.
Har du frågor? Ring oss gärna på 0722878778 - vi tar oss tid att prata.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 - men vänta inte, vi intervjuar löpande
Gertz Optik - sedan 1936. Vi ser dig.
E-post: pooya@gertzoptik.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gertz Optik AB
(org.nr 556559-1178), http://www.gertzoptik.se
Dragarbrunnsgatan 39 (visa karta
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Gertz ' Optik Kontakt
Butikschef
Pooya Jamalipoor pooya@gertzoptik.se 018-131760 Jobbnummer
