Leg. fysioterapeut / sjukgymnast
Stiftelsen Mälargården Rehab Center / Sjukgymnastjobb / Sigtuna Visa alla sjukgymnastjobb i Sigtuna
2026-07-07
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Vår kompetenta kollega går i pension!
Är du legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med erfarenhet av neurologisk rehabilitering och vill arbeta i en trevlig miljö, tillsammans med kompetenta arbetskamrater en trevlig miljö, med tacksamma och positiva patienter?
• Ja, då är Mälargården Rehab Center rätt plats för dig.
Vi kan erbjuda bra arbetsvillkor och ett nära samarbete med kunniga och trevliga kollegor. På Mälargården har en platt organisation vilket ger oss stor frihet och inflytande. Vi kan själva styra vårt arbete. Vi arbetar i ändamålsenliga lokaler och har ett välutrustat gym. Framförallt så möter du motiverade patienter som kommer till Mälargården för 2-3 veckors intensiv rehabilitering. Vi fokuserar på våra patienter och undviker onödig byråkrati, genom att minimera administrationen till vad som är nödvändigt för att upprätthålla god och säker vård. Du slipper även förskrivningsansvaret, eftersom det inte ingår i vårt uppdrag.
På Mälargården har vi hjälpt många med olika diagnoser att förändra sin livssituation till det bättre. Vi erbjuder rehabilitering i en naturskön miljö.
Specialiserad planerad rehabilitering:
Mälargården Rehab Center i Sigtuna, har med framgång erbjudit behovsanpassad rehabilitering för olika diagnosgrupper alltsedan 1970-talets början. Idag bedriver vi planerad specialiserad rehabilitering för patienter som drabbats av neurologisk sjukdom eller skada, samt för patienter som avslutat sin cancerbehandling.
Mälargården har genom åren skapat ett mycket gott rykte. Detta bekräftas dagligen av nöjda patienter, remittenter och beställare.
Vi tar emot patienter för inneliggande rehabilitering men även dagrehabpatienter. Verksamheten bedrivs måndag -fredag.
Avtal med landsting:
Vi har avtal med Stockholms läns landsting, liksom med andra landsting och olika kommuner.
Non profit organisation:
Stiftelsen Mälargården Rehab Center är en politiskt och religiöst obunden stiftelse. Vår verksamhet är idéburen och drivs utan vinstsyfte. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.
Du hittar oss i en lugn och naturskön miljö vid Mälaren i Sigtuna norr om Stockholm.
Besök gärna vår hemsida!Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Du arbetar självständigt och fattar egna beslut men har en god förmåga att samarbeta. Har du erfarenhet av att arbeta inom neurologisk rehabilitering, är det ett stort plus.
Eftersom Mälargården ligger långt fram, avseeende medicinteknisk utrustning och träningsredskap, ser vi gärna ansökande, som är intresserade av teknik och innovativa träningsredskap.
Du är prestigelös, engagerad, lyhörd, kommunikativ och har ett gott bemötande. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god datavana. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mälargården har bedrivit planerad specialiserad rehabilitering på uppdrag av Stockholms Läns Landsting under många år.
Teamarbete mellan olika professioner är en viktig framgångsfaktor för oss. Våra patienters diagnoser kräver en helhetssyn av patienten och dennes sjukdomsbild
Kallelse till intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång. Kom därför in med din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: bjorn.bildsten@malargarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjukgymnast". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Mälargården Rehab Center
, http://www.malargarden.se
Hertigvägen 5 (visa karta
)
193 31 SIGTUNA Arbetsplats
Mälargården Rehab Center, Stift Kontakt
Verksamhetschef
Björn Bildsten bjorn.bildsten@malargarden.se 0859493631, 0708151030 Jobbnummer
9995021