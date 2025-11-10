Leg. Fysioterapeut/sjukgymnast
Vi söker dig som vill kombinera kliniskt patientnära arbete i hemsjukvården med möjligheten att bidra till utbildning inom fysioterapi!
Din grundtjänst kommer vara hos oss i det kliniska patientarbetet i hemsjukvården.
I samband med att ett nytt fysioterapeutprogram planeras starta i Karlshamn hösten 2026, finns det möjlighet att under en begränsad tid även bidra med undervisning inom ramen för ett samarbete med Mälardalens universitet.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete med många personliga möten och varierande arbetsdagar i hemsjukvården. Vårt fokus är god arbetsmiljö och patientsäkerhet. Vi har en gemensam vårdkö och tillsammans med rehab kollegor hanteras och prioriteras inkomna vårdbehov. Arbetet är strukturerat och samtidigt fritt. Vi utgår ifrån principen lika vård oavsett boendeform eller geografiskt område och arbetar gemensamt med inkomna ärende. Ärende hanteras utifrån prioritet, kompetens och utrymme.
Arbetsuppgifter
I uppdraget som fysioterapeut kommunalrehabilitering ingår:
• Kliniskt patientarbete som fysioterapeut i hemsjukvården med bedömningar, förskrivning, utprovning utifrån både rehabiliterings- och förskrivningsprocessen.
• Tvärprofessionell samverkan utifrån behov i det aktuella patientärendet och förutsättningar exempelvis med sjuksköterska, kvalitetsundersköterska, arbetsterapeut, enhetschef, undersköterska, handläggare internt. Men också med externa aktörer och vårdgivare.
• Leda i din profession. Vi arbetar mycket genom omvårdnadspersonalen som du leder, ger stöd och motiverar genom din kunskap.
Vid eventuellt undervisningsuppdrag ingår att stödja studentgruppen på plats i Karlshamn vid distansundervisning, undervisa i praktiska och teoretiska moment inom fysioterapi med fokus på rehabilitering, neurologi, andning och cirkulation.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
• Vi söker dig som har fysioterapeut/sjukgymnast examen samt har svensk legitimation som fysioterapeut/sjukgymnast.
• För anställningen krävs även magisterexamen i relevant ämne för fysioterapi.
• Du ska ha god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenska på den nivå som krävs för att utföra ordinarie arbetsuppgifter.
• I den här rollen måste du ha B-körkort (manuell växel) då patientarbetet innebär hembesök runt om i Karlshamns kommun.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Inom yrket och från kommunal rehabilitering, men också från annan vårdgivare.
• Erfarenhet och vidareutbildning inom rehabilitering, neurologi och andning/cirkulation
• Undervisning inom fysioterapi eller liknande område.
För denna tjänst värdesätter vi god samarbetsförmåga, flexibilitet, noggrannhet och engagemang i uppdraget. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet
Om arbetsplatsen
Ett jobb hos oss i Karlshamn kommun innebär mer än patientkontakt. Här är du med och påverkar och skapar en bättre vård och vardag för vår patientgrupp. Du har ett självständigt arbete utifrån profession och uppdrag, där du själv planerar din dag, ingen dag är den andra lik vilket är en av tjusningarna med vårt arbete. Vi arbetar med ständiga förbättringar utifrån arbetsmiljö och patientsäkerhet och där du kan bidra i vårt omställningsarbete god och nära vård.
Information om tjänsten
Tillsvidareanställning leg fysioterapeut, omfattning 100%, tjänsten omfattas av flextidsavtal.
Tillträde senast 1 april 2026.
Som tillsvidareanställd inom Karlshamns kommun får du tillgång till vår Personalklubb som erbjuder friskvårdsaktiviteter, föreläsningar, medlemsrabatter m.m.
Enligt ett politiskt beslut ska Karlshamns kommun be om ett utdrag ur polisens belastningsregister i samband med denna anställning inom Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "kontrollera egna uppgifter" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För ytterligare information kontakta
Enhetschef Rehabenheten, Katarina Nilsson, 0454 - 810 70, Katarina.nilsson@karlshamn.se
Sveriges arbetsterapeuter, Ulrika Lindgren, 0453 -56 39 00, Ulrika.lindgren@karlshamn.se
Fysioterapeuterna, Maria Thomasson, 0454 - 30 75 44, Maria.thomasson@karlshamn.se
Sista ansökningsdag
2025-11-30
Vi tillämpar löpande urval så skicka in din ansökan redan idag.
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling.
