Leg. Fysioterapeut
2025-10-16
Fysioterapeut med erfarenhet till modern primärvårdsklinik

Beskrivning
Vill du arbeta i en miljö där kliniskt arbete, friskvård och digital utveckling går hand i hand?
Hos oss på Hälsa i Kubik i Mölndal får du vara en del av ett engagerat team med stort hjärta för både patienter och kollegor, och samtidigt möjlighet att påverka hur framtidens primärvård ska se ut.
Vi söker nu en legitimerad fysioterapeut med minst två till fyra års erfarenhet av primärvården.
Du trivs med självständigt arbete, gillar att samarbeta i team och har gärna handledarutbildning samt kompetens inom akupunktur, det är meriterande men inget krav Om tjänsten
Som fysioterapeut hos Hälsa i Kubik möter du patienter i alla åldrar och med en stor variation av besvär - från långvarig smärta, artros till neurologisk tillstånd och postoperativ rehabilitering. Vår målsättning är att tidigt fånga upp patienternas behov, ge evidensbaserad behandling och främja egenvård.
I tjänsten ingår det att förskriva hjälpmedel, åka på hembesök samt träffa patienter på mottagningen
Vår klinik har et stark friskvårdsprofil med ett nyrenoverat gym i toppklass och över 600 aktiva medlemmar. Här arbetar du inte bara med sjukvård utan också med att främja hälsa på riktigt. Du får vara en del av ett team med 10 st kollegor värderar samarbete, kompetens och arbetsglädje.
Tjänsten är en heltidstjänst Kravprofil för detta jobb
Legitimerad fysioterapeut med minst 2-4 års erfarenhet av primärvård
Drivs av att vara med och forma framtidens digitala vård
Noggrann, ansvarsfull och strukturerad i sitt arbete
Är flexibel, öppen för förändring, och kan anpassa dig snabbt efter nya situationer
Du är tålmodig, lyssnar aktivt och kommunicerar effektivt
Har en god förmåga i såväl tal som skrift vad gäller det svenska och engelska språket
B-körkort
Meriterande:
Handelarutbildning för studenter
Akupunkturutbildning
Fördelar:
En trygg anställning med konkurrenskraftig lön och goda förmåner inom friskvård
Försäkring och pension via vårt kollektivavtal
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling och att vara med och påverka hur vårdens formas framåt
Flexibilitet i arbetsupplägget
Hälsa i kubik är en del av Vårdval Rehab och har funnits i Mölndal sedan 2014. Vi kombinerar evidensbaserad primärvård med ett tydligt fokus på rörelse, förebyggande arbete och digital tillgänglighet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: sofia.skantzpollak@halsaikubik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arthro Therapeutics AB
