Ledningssystemshandläggare
2026-03-16
Vill du arbeta i en stimulerande miljö och samtidigt vara med att bidra till en säkrare omvärld? Försvarsmaktens befinner sig i en expansionsfas med flertalet nya uppdrag med stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss får du möjlighet att utvecklas samtidigt som du är en viktig pusselbit i arbetslaget.
Militärregiongrupp Skåne söker en Ledningssystemshandläggare för att stödja militärregiongruppen och deras krigsförband att kunna utnyttja sina ledningssystem. Tjänsten är civil och riktar sig till dig som har erfarenhet av ledningssystemsarbete, gärna inklusive signalskydd, och som inser att Försvarsmakten i ett antal avseenden har ett unikt behov av fungerande ledningssystem.
Om Militärregiongrupp Skåne
Militärregiongrupp Skåne är ett krigsförband med ansvar för ledning, utbildning samt administrativt stöd av fyra hemvärnsbataljoner, fyra fristående förband samt fem hemvärnsmusikkårer i Södra militärregionen. Militärregiongrupp Skåne är organiserad i tre sektioner med cirka 35 kontinuerligt tjänstgörande militära och civila medarbetare. Militärregiongrupp Skåne är lokaliserad på fyra platser i Skåne: Revingehed, Malmö, Helsingborg samt Rinkaby. Tjänsten som Ledningssystemshandläggare är lokaliserad till Revingehed eller Malmö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Ledningssystemshandläggare kommer du att jobba både nära ledningen och nära våra förband för att hantera våra olika ledningssystem och nyttjandet av dessa. Du är tillika vår signalskyddschef. Arbetet sker i nära samarbete med vår huvudinstruktör för ledningsutbildning och vår säkerhetshandläggare.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av ledningssystemsarbete, inklusive IT-system
• Godkänd gymnasieexamen
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och strukturerad. Du tycker om att tillhöra ett team men ansvarar för självständiga arbetsuppgifter. Du är prestigelös, har god samarbetsförmåga och gillar att utforska nya lösningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av aktuella ledningssystem inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av signalskyddsarbete
• Erfarenhet av att leda utbildning
• Förmåga att hantera komplexa datorprogram
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Civil anställning tills vidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för den som inte redan är anställd inom myndigheten.
Du utbildas till kombattant och måste vara beredd att bära vapen.
Lönespannet är mellan 32.000 kr - 37.000 kr.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer ofta.
Tjänsteresor med övernattningar förekommer.
Arbetsort: Revingehed eller Malmö.
Tillträdesdatum: Senast hösten 2026, efter överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Thommy Göransson, 010-826 80 00
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Annie Egede Uppström, 010-826 80 00
Fackliga företrädare
OF Krister Forsberg
OFR/S Senadin Sela
SEKO Sven-Erik Borg
SACO Maria Iglesias
Samtliga personer ovan nås via växeln på 010-826 80 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-07. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Enl. ök.
