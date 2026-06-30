Ledningssekreterare till Försvarshögskolan
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2026-06-30
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Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt.
Försvarshögskolan söker nu en engagerad och professionell ledningssekreterare som ska arbeta nära vår högskoleledning i deras dagliga arbete. Vill du arbeta i en dynamisk och akademisk miljö där du befinner dig mitt i händelsernas centrum? Trivs du med många kontaktytor i en verksamhet med högt tempo och stor variation? Som ledningssekreterare får du en central roll inom Försvarshögskolan och du blir en viktig del av vår organisation. Rollen passar dig som trivs i en central och samordnande funktion med många kontakter och som vill arbeta nära högskolans ledning. Du kommer att ha administrativa uppgifter, underlätta kommunikation och se till att våra processer flyter smidigt. Ditt serviceinriktade förhållningssätt kommer att bidra till en positiv arbetsmiljö och stödja vårt mål att trivas och växa tillsammans.
Du kommer att ingå i enheten för ledningsstöd inom kommunikationsavdelningen.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som ledningssekreterare arbetar du nära högskoleledning och högskoledirektör med att planera, samordna och strukturera det dagliga ledningsarbetet. Du är ett kvalificerat administrativt stöd och utgör ett administrativt nav i verksamheten. Du har en nyckelroll i att skapa struktur och god planering i arbetet kring högskoleledning.
Du ansvarar för att koordinera möten och aktiviteter, hantera kalender och reseplanering samt säkerställa att relevanta underlag, presentationer och beslutsmaterial finns tillgängliga inför möten och andra aktiviteter. I rollen ingår även att administrativt samordna ledningsmöten, inklusive bokningar, dagordningar, dokumentation och minnesanteckningar.
Du fungerar som en viktig kontaktpunkt för både interna och externa kontakter och bidrar till en professionell och effektiv kommunikation. En viktig del av i rollen är också att prioritera inkommande ärenden och strukturera flödet av frågor och kontakter till högskoleledningen vilket kräver ett professionellt bemötande och hög servicekänsla. Rollen kräver ett gott omdöme, integritet och hög grad av självständighet.
Vidare bidrar du till planering och genomförande av olika utvecklings- och samordningsinsatser samt projektleder vissa uppdrag inom ledningsstödet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
minst 2 års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete i likande roller, som exempelvis ledningssekreterare, VD‐assistent eller chefsstöd
minst kandidatexamen inom t ex statsvetenskap, juridik eller närliggande område, eller annan utbildning /erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
goda kunskaper i Officepaketet och vana att arbeta i olika digitala system samt vana vid digitala mötesbokningar och genomförande av möten i exempelvis Zoom eller Teams.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom offentlig sektor särskilt inom universitet eller högskola och i liknande roll
erfarenhet av liknande roll inom näringslivet
erfarenhet av projektledning eller samordning, exempelvis att driva och utveckla administrativa processer och/ eller koordinera möten och beslutsflöden.Dina personliga egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen krävs att du har mycket god administrativ förmåga, är strukturerad, kommunikativ och serviceinriktad. Du är noggrann och har hög arbetskapacitet med förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter med bibehållen kvalitet, även under tidvis högt arbetstempo. En förutsättning för att trivas i tjänsten är att.
Du är proaktiv och har lätt för att ligga steget före i planering och koordinering. Rollen ställer höga krav på samarbetsförmåga, integritet och gott omdöme. Vidare är du självgående, lösningsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter.
För att trivas hos oss behöver du vara en engagerad och närvarande individ som vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.
Om anställningen
Detta är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.
Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.html. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Ansök" på annonssidan.
I det personliga brevet ber vi dig motivera varför tjänsten intresserar dig, vilka av dina kunskaper och erfarenheter som är mest relevanta samt hur du tror att du kan bidra i rollen som ledningssekreterare hos oss.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Upplysningar:
För upplysningar om anställningen kontakta kommunikationschef Camilla Magnusson, mailto:Camilla.Magnusson@fhs.se
.
Under perioden juli-augusti är möjligheten att besvara frågor om anställningen begränsad på grund av semester. Återkoppling lämnas så snart som möjligt, men svar kan i vissa fall dröja till efter semesterperiodens slut.
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026!!
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730)
115 93 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarshögskolan Jobbnummer
9984722