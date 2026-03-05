Ledare Kulturskolan - 60%
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Kulturskolan i Årjäng är en kreativ och inkluderande mötesplats där barn och unga får möjlighet att upptäcka, utveckla och uttrycka sin skaparkraft- och där varje elev får växa utifrån sina egna förutsättningar.
Vi är en naturlig del av kommunens utbildnings- och kulturliv och samverkar nära både grundskolor, föreningsliv och regionala kulturaktörer. Vår verksamhet präglas av kvalitet, tillgänglighet och engagemang, med övertygelsen om att kultur stärker självkänsla, gemenskap och framtidstro.
I Årjäng är kulturskolan mer än en fritidsaktivitet - den är en viktig del av kommunens hjärta och framtid.
Vill du leda en verksamhet som berikar, berör och påverkar på riktigt?
Kulturskolan i Årjäng är en kreativ mötesplats där barn och unga får växa genom kultur och skapande. Vi stärker både den enskilda eleven och bidrar till hela kommunens kulturliv och skolverksamhet.
Nu söker vi en engagerad och visionär ledare som vill utveckla vår verksamhet vidare.
Vi är en naturlig del av kommunens utbildnings- och kulturliv och samverkar nära både grundskolor, föreningsliv och regionala kulturaktörer. Vår verksamhet präglas av kvalitet, tillgänglighet och engagemang med övertygelsen om att kultur stärker självkänsla, gemenskap och framtidstro.
I Årjäng är kulturskolan mer än en fritidsaktivitet den är en viktig del av kommunens hjärta och framtid.
Om Kulturskolan
Vi erbjuder ett brett och inspirerande utbud:
• Instrumental- och sångundervisning för åldrarna 8-16 år (yngre elever och vuxna i mån av plats)
• Digitalt skapande från 10 år
• Dans från 4 år
• Bild & form för åldrarna 6-12 år
• Kostnadsfri orkesterverksamhet och körsång
• Idag deltar cirka 270 elever i våra olika kurser
För mer information om kulturskolans arbete, se vår hemsida.
Vår verksamhet bedrivs på:
• Grundskolor runt om i kommunen
• Kulturskolans lokaler på Nordmarkens skola
• Aulor på Nordmarkens och Töcksfors skolor
• Kyrkeruds folkhögskola
Uppdraget innebär att du:
• Leder och utvecklar kulturskolans verksamhet
• Arbetar strategiskt med kvalitet, tillgänglighet och bredd
• Samverkar internt med förskola och skola
• Samverkar externt med föreningsliv, kulturaktörer och Region Värmland
• Ansvarar för att söka, redovisa och genomföra aktiviteter inom Skapande skola tillsammans med den lokala Skapande skola-gruppen
• Är en synlig och inspirerande företrädare för kulturskolan
• Skapar god dialog med vårdnadshavare och andra aktörer i ÅrjängKvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom estetisk verksamhet, pedagogik eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som:
• har ett genuint engagemang för kulturens betydelse för barns och ungas utveckling
• är en trygg och tydlig ledare med god samarbetsförmåga
• tänker strategiskt men trivs i det operativa arbetet
• vill vara med och forma framtidens kulturskola i Årjäng
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60 % och kan innebära arbete kvällar och helger i samband med föreställningar och evenemang. Det kan finnas möjlighet att kombinera tjänsten med annan tjänst inom kommunen.
Här får du möjlighet att göra verklig skillnad för barn, unga och hela kommunens kulturliv.
Välkommen med din ansökan!
