Ledare inom fältförsäljning

2026-01-24
VIASALES, Skandinaviens ledande säljbolag, söker nu en erfaren teamledare för att leda vårt dynamiska team. Har du erfarenhet inom försäljning och en passion för att bygga starka team? Då är du den vi söker!VIASALES söker nu en senior teamledare med omfattad erfarenhet av fältförsäljning och ledarskap. Detta är en roll för dig som redan lett team med starka resultat och som nu vill ta ett större ansvar för prestation, struktur och kultur inom en professionell säljorganisation. Som teamledare i vårt resande säljteam kommer du att få möjlighet att resa runt i landet och bygga starka relationer med säljarna för att stärka säljprocesserna.Publiceringsdatum2026-01-24Dina arbetsuppgifter
Teamledning: Ansvara för att teamet uppnår sina försäljningsmål varje månad. Fördela krav och följa upp resultat.
Daglig uppföljning: Följa upp varje säljares prestation dagligen samt sammanställa veckovisa och månatliga rapporter.
Feedback & coaching: Hålla individuella samtal minst en gång i månaden för att ge feedback, följa upp mående, motivation och måluppfyllelse. Coachning via livemedlyssning och ljudfilsanalys.
Kvalitetssäkring: Säkerställa att säljarna följer VIASALES riktlinjer och håller hög samtalskvalitet.
Morgonutbildningar: Hålla dagliga uppstartsmöten med fokus på försäljningsteknik, motivation och resultat.
Utbildning av nya säljare: Introducera nya medarbetare i produkter, försäljningsteknik och CRM-system.
Kulturellt ansvar: Stärka en positiv och motiverande säljkultur i teamet.
Innehållshantering: Uppdatera intranätet med manus, ljudfiler, invändningshantering och relevant säljmaterial Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av fältförsäljning.
Stark förmåga att bygga och leda effektiva team.
Erfarenhet av att hålla uppstartsmöten och utbildningar.
Utmärkt kommunikations- och ledarskapsförmåga.
VIASALES erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö med stark teamkänsla och entreprenörsanda.
Kontinuerlig utbildning och personlig utveckling för att stödja din karriär.
Innovativa verktyg och system för att optimera försäljning processerna.
Bättre än marknadsmässig lön och attraktiva incitamentsprogram.
En unik kombination av personlig service och erfarenhet som hjälper våra medarbetare och kunder att nå sina mål.
Om Viasales & Blackfish
Viasales är ett av Sveriges mest resultatorienterade säljbolag och en del av Blackfish, en entreprenörsdriven koncern med flera bolag inom försäljning, marknadsföring och rekrytering. Vi utvecklar nästa generations säljare och ledare genom uppsökande försäljning och skapar långsiktigt värde för våra partners inom både B2C och B2B. Vi är deras ansikte utåt och arbetar över hela Sverige med fullt fokus på resultat, kvalitet och relationer. Tillsammans är vi över 170 medarbetare och växer i rekordfart över Sverige.
Ansök nu: Vill du bli en del av vårt framgångsrika team och ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Kontakta oss: VIASALES, Hammarby Sjöstad, Stockholm
Kontakt: Emmy Zachrisson, emmy@viasales.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Detta är ett heltidsjobb.
Viasales AB (org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
