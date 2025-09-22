Ledande montör - Ventilation
Bravida Sverige AB / VVS-jobb / Helsingborg Visa alla vvs-jobb i Helsingborg
2025-09-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravida Sverige AB i Helsingborg
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad och engagerad Ventilationsmontör med ledaregenskaper? Vill du dessutom arbeta på ett branschledande företag som främjar utveckling? Då kan Bravida ha jobbet för dig! Nu söker vi en Ledande montör inom Ventilation till vårt team i Helsingborg. Välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
Som ledande montör på Bravida arbetar du i många olika typer av uppdrag, både i stora projekt om varar i flera år och små, korta uppdrag. Arbetet innebär både teknisk problemlösning och mycket kontakt med beställare, kontrollanter, leverantörer och medarbetare. Du arbetar självgående och är ansvarig för att varje uppdrag utförs enligt våra höga krav på kvalitet och säkerhet. Ingen dag är den andra lik! Som ledande montör har du, tillsammans med våra projektledare, utförandeansvar för våra projekt. Du tillsammans med projektledaren svarar för utförandet, bemanningen och att den löpande arbetsprocessen följs. Mer konkret kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att:
• Leda, inspirera och driva medarbetare framåt
• Inköp av material till installationerna
• Planera arbetet och den dagliga bemanningen och produktionen för pågående projekt
• Rapportera fortlöpande till projektledaren
• Utveckla och bevara relationer med beställare och slutkund
• Vara delaktig i Bravidas förbättringsarbeten
Vi på Bravida kan ta oss an spännande uppdrag som få andra företag klarar. Varje dag jobbar vi tillsammans för att bli ännu bättre på det vi gör. Det finns dessutom stora möjligheter till utveckling inom företaget.
Vi söker dig som
• Är utbildad inom Ventilation
• Innehar B-körkort
• Har datakunskaper
Erfarenhet av arbete som ledande montör eller dokumenterad ledarskapsutbildning är starkt meriterande.
Som person är du motiverad och utåtriktad samt har en vilja att alltid utföra ett bra och kvalitetsmässigt arbete med kunden i fokus. Vidare värdesätter vi ditt tekniska intresse och din förmåga att arbeta på ett strukturerat och ordningsamt sätt. För att trivas i rollen ser vi att du är trygg i dig själv och i ditt ledarskap, har god förmåga att överblicka projekten och agera därefter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 genom sitt kunnande och engagemang. Du som medarbetare är hjärtat i vår organisation, och tillsammans ser vi till att leverera tekniska lösningar med högsta kvalitet. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och uppskattade och jobbar ständigt för att göra arbetsmiljön så trygg och bra som möjligt. Din säkerhet kommer först, alltid.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt yrke. Vi hjälper dig att växa i din roll och bli ännu bättre på det du gör. Här arbetar vi tillsammans och stöttar varandra, för vi vet att stora resultat skapar vi bäst tillsammans. Som en del av vårt gäng får du också tillgång till schyssta förmåner som hälsoundersökning och friskvårdsbidrag. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 14 nov 2025.
Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess Publiceringsdatum2025-09-22Kontaktuppgifter för detta jobb
Johan Johnsson
0435-14031johan.johnsson@prenad.se Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188), http://www.bravida.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9520462