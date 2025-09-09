Led och utveckla bostadsrättsföreningar - fastighetstekniker
Delagott Real Estate AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delagott Real Estate AB i Stockholm
Är du vår nya fastighetstekniker? Hjälp oss utveckla bostadsrättsföreningar i Uppsala
Vi söker dig som gillar att hjälpa boende och styrelser i bostadsrättsföreningar med saker som behöver underhållas och repareras. Delagott växer snabbt, tack vare nöjda kunder. Kundnöjdheten tror vi beror på att vi är duktiga på att återkoppla till våra kunder. Kommunikation är a och o i vår bransch. Vi är idag 102 medarbetare i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö, med flera lokalkontor. Nu söker vi en tekniker med placering i Uppsala på deltid.
Hos oss får du arbeta nära människor, med stor variation i arbetsuppgifterna och en arbetsgivare som satsar på kommunikation och kundnöjdhet. Vi tar ett helhetsgrepp om hur man leder och utvecklar sin bostadsrättsförening, och i det uppdraget är fastighetsteknikern en nyckelperson.
Vi söker en person som är händig, och gärna har specialistkompetens inom el, rör, ventilation eller bygg, och gillar att hålla en hög servicenivå.
Låter det intressant? Hör av dig till oss - vi ser fram emot att lära känna dig!
Delagott utvecklar och förvaltar fastigheter, i första hand bostadsrättsföreningar. Vi hjälper till med teknisk och förvaltning med tillhörande tjänster. Vårt huvudkontor ligger i Kungliga Myntet på Kungsholmen i Stockholm och vi har flera lokala förvaltningskontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, och Malmö, som drivs av franchisetagare. Vi är cirka 65 personer som jobbar på Delagott, varav ett 15-tal på huvudkontoret. Vi har bland annat blivit utnämnda till Veckans Affärer Superföretag, vi har god tillväxt och lönsamhet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delagott Real Estate AB
(org.nr 556792-5200), http://www.delagott.se Arbetsplats
Delagott Förvaltning Jobbnummer
9499804