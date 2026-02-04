Lead Project Engineer
Möjligheten
Hitachi Energy Cooling System har ett globalt ansvar för utvecklingen och tillverkning av kylsystem för kraftelektroniksapplikationer samt andra applikationer som kräver vattenkylning med hög tillförlitlighet och tillgänglighet. Våra kylsystemslösningar bidrar till en säker och pålitlig drift där kunden och kvalitet är i fokus.
Det ökade kraftbehovet i hela världen driver en stark tillväxt inom vår bransch och vi kan nu med glädje rekrytera för nya tjänster. Du har chansen att få arbeta i ett globalt företag med fokus på utveckling och tillverkning av kylsystem för kraftöverföring. Även om du inte uppfyller alla kriterierna ser vi gärna att du ansöker till tjänsten om den är av intresse.
Du kommer ingå i vår el- och automationsgrupp. Som projektingenjör på Hitachi Energy Cooling Systems, kommer du ta ansvar för el och automation i tilldelade projekt. Du ansvar för att projektets tekniska leveranser och lösningar inom el automation är korrekta och blir levererade enligt tidsplan och budet. I rollen som projektingenjör kommer du diskutera med kunder om specifikationer och önskemål, för att sedan driva igenom designlösningar i enlighet med dessa. Med hjälp av dina kollegor, elkonstruktörer och automationsingenjör upprättar ni elunderlag till våra leveransprojekt. Du är expert på ditt projekt och de lösningar som ska implementeras enligt kundens specifikation, arbetet innefattar bland annat att konstruera automatikskåpslösning, lågspänningsställverk för motorkontroll (MCC) samt kopplingslådor.
I rollen ingår ett tekniskt ansvar att upprätthålla Hitachis kvalitet och följa gällande standarder och specifikationer. Du har inget personalansvar men har ett ansvar för den el-tekniska lösningen i ditt projekt och behöver leda andra i leveransarbetet och agera intern projektledare.
Då vi har produktionen i Landskrona och således ett ansvar mot produktionspersonalen får du räkna med att arbetet i stor utsträckning sker på plats i Landskrona men viss flexibilitet för arbete hemifrån finns.
Hur du kommer att påverka
Hantera tilldelade projekt enligt gällande arbetsprocess, arbeta enligt satt tid/leveransplan och budget.
El-design enlig kundspecifikation, val av komponenter och lösningar, granskning av underlag.
Elkonstruktion av automatikskåp, lågspänningsställverk (MCC) och kopplingslådor. Normala spänningar, kraft 208/400/480/690VAC och kontroll 24-220VDC.
Upprätta och arbeta efter gällande kvalitetsdokumentation, process kartor, arbetsinstruktion, funktions beskrivningar, lathundar.
Skapande av specifikationer till underleverantörer, Inläggning av artiklar och BOM listor i affärssystem (SAP).
Eftermarknads support genom felsökning och framtagning av lösningar vid behov.
Delta i diverse komponenttestning, fabrikstester, FAT och leverantörsutvärderingar.
Idrifttagning för SAT samt leverantörsbesök och andra resor kan förekomma.

Bakgrund
Gedigen erfarenhet inom elkonstruktion och automation inom relevant industri så som maskintillverkning, processindustri, vatten och reningsanläggningar. Några år inom projektverksamhet med extern leverans är meriterande.
Du har en eftergymnasial utbildning eller en teknikutbildning samt erfarenhet inom relevant yrke och industri såsom; industriell elkonstruktör, ledande ingenjör, projektingenjör, tekniskprojektledare eller liknande.
Erfarenhet av att konstruera automatikskåp och motorkontrollgrupper och kan konstruera självständigt i Elprocad eller annat liknande verktyg.
Erfarenhet av redundanta lösningar med focus på "High Availability", så som S2, R1 och R2
Goda kunskaper i 2006/42/EC, IEC61439, IEC61000-6-2 / IEC 6100-6-4, CE Certifiering.
Du har utmärkta kunskaper i teknisk engelska i så väl tal som skrift.
Goda kunskaper i Svenska är meriterande.
Kunskaper i konstruktion enligt UL / CSA. Goda kunskaper inom maskindirektivet och praktiska erfarenhet av elskåpsbyggnation (automation). Erfarenhet i programmering eller konfigurering av PLC/DCS/RTU/IPC/HMI eller annan teknisk utrustning är också meriterande.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibel arbetstid
Arbetstidsförkortning
Hälso- och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
Olika utbildningar och kompetensutveckling för anställda
Extra ersättning för föräldraledighet
Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner
Mer om oss
Ta chansen att bli en del av ett världsledande och teknikledande företag och ge dig själv obegränsade karriärmöjligheter genom att ansöka till denna tjänst! Även om ni inte uppfyller alla kriterierna ser vi gärna att ni ansöker till tjänsten om den är av intresse.
Ansök redan idag. Vi går igenom ansökningarna och rekryterar löpande under 2025. Vi ser gärna att ni söker även om ni inte uppfyller alla krav på erfarenhet. Vi söker dig som är kommunikativ, positiv, strukturerad och målinriktad men ödmjuk inför dina egna och andras utmaningar.
För frågor rörande tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Sebastian Lindström sebastian.lindstrom@hitachienergy.com
. För övriga frågor kontakta Talent Partner Michael Blomberg michael.blomberg@hitachienergy.com
Fackliga företrädare - Sveriges Ingenjörer Senad Dizdar +46 72 230 36 65; Unionen: Claudiu Pop, +46 10 7386870; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43.
Jobbnummer
