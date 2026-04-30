Lead Observability Consultant - Maximera prestanda i komplexa miljöer
Senior elastikkonsult - observability och APM för myndighet inom offentlig sektor
Stockholm | Heltid | Anställning via Ecareer | Uppdrag hos myndighet inom offentlig sektor
Vill du ta en senior roll inom observability, APM och Elastic Stack i en samhällsviktig IT-miljö? Ecareer söker nu en erfaren elastikkonsult med stark kompetens inom Elastic APM, AIOps, event management, Kubernetes och modern teknisk övervakning.
Uppdraget och anställningen hanteras via Ecareer och ecareer.se. Du blir anställd av Ecareer och arbetar därefter i uppdrag hos myndighet inom offentlig sektor i större stad i Sverige. All ansökan, dialog och uppföljning sker via ecareer.se och Ecareer.
Om rollen
Myndighet inom offentlig sektor har en omfattande IT-organisation som utvecklar, förvaltar och driftar IT-system för att hantera pensionssystemets olika delar. Arbetet bedrivs huvudsakligen agilt enligt SAFe-ramverket i en DevOps-orienterad miljö.
I rollen arbetar du med Elastic Stack inom observability och Elastic APM som en del av den tekniska IT-övervakningen. Fokus ligger på att konfigurera, etablera och vidareutveckla APM, larmhantering, tekniska integrationer och observability-flöden för kritiska applikationer och plattformsteam.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Konfigurera och sätta upp Elastic APM för kritiska applikationer.
• Konfigurera Machine Learning och Anomaly Detection-jobb i Elastic.
• Implementera larmhantering och tekniska integrationer mot ITSM och befintliga eventhanteringsverktyg.
• Stötta plattformsteam med best practice för drift, optimering och vidareutveckling av Elastic Stack-plattformen.
• Ta fram och genomföra utbildningar för olika team inom Elastic Observability.
• Bidra med expertis inom observability, AIOps, Kubernetes-baserade miljöer, monitoreringsdata och teknisk övervakning.
Vi söker dig som har
• Goda kunskaper om och dokumenterad erfarenhet av Elastic APM.
• Goda kunskaper om AIOps som koncept.
• Goda kunskaper om hantering av Elastic Agent och Beats-agenter i en Kubernetes-plattform.
• Goda kunskaper i och förståelse för event management.
• Kunskaper om Prometheus och användning av monitoreringsdata.
• Goda kunskaper om att skapa dashboards och regler i Grafana.
• Möjlighet att arbeta på plats i myndighetens lokaler i offentlig sektor minst 3 dagar per vecka.
• Svenskt medborgarskap, eftersom uppdraget kräver detta.
• Möjlighet att genomgå registerkontroll nivå 2 inför uppdraget.
Meriterande
• Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med observability med Elastic.
• Minst 2 års erfarenhet av att automatisera Elastic-baserade observability-workflows för mikrotjänster och Kubernetes-containrar via pipeline.
• Certifiering som Certified Elastic Engineer.
• Certifiering som Certified Elastic Observability Engineer.
• Erfarenhet av arbete i agila IT-organisationer, gärna enligt SAFe och i en DevOps-miljö.Publiceringsdatum2026-04-30Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk, pedagogisk och lösningsorienterad. Du har ett strukturerat arbetssätt, är van att omsätta komplex teknisk information till praktiska lösningar och har god förmåga att samarbeta med både plattformsteam, utvecklingsteam och andra tekniska intressenter. Du delar gärna med dig av kunskap, driver frågor framåt och har ett tydligt fokus på stabilitet, kvalitet och långsiktig förbättring av övervakningsmiljöer.
Praktisk information
Placeringsort
Stockholm, Hornstull
Omfattning
Heltid, 100 %
Start
2026-05-29
Uppdragslängd
Till 2026-12-31, med option på förlängning längst till 2028-06-30
Arbetssätt
På plats hos kund i lokaler vid Hornstull minst 3 dagar per vecka
Anställning
Du blir anställd av Ecareer och arbetar i uppdrag hos kund
Sista ansökningsdag
2026-05-04. Urval kan ske löpande.
Säkerhet
Uppdraget kräver svenskt medborgarskap och registerkontroll nivå 2
CV
CV ska bifogas på svenska och tydligt visa relevant kompetens och erfarenhet
Om Ecareer
Ecareer matchar erfarna specialister och ledare med kvalificerade roller och uppdrag. Hos oss får du en tydlig anställningspartner, nära dialog genom processen och möjlighet att bidra med din kompetens i ett professionellt kunduppdrag.Så ansöker du
Sök rollen via ecareer.se. Bifoga ett uppdaterat CV på svenska där din erfarenhet av Elastic APM, Elastic Stack, observability, AIOps, event management, Kubernetes, Prometheus och Grafana tydligt framgår. Urval sker löpande.
Observera: All kommunikation och ansökan sker via Ecareer. Vi accepterar inte ansökningar från underkonsulter, andra konsultleverantörer eller kandidater som avser att gå via eget eller annat bolag.
Ansökan och all dialog sker via ecareer.se
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
