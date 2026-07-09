Lead Engineer
Saab Aktiebolag / Datajobb / Arboga Visa alla datajobb i Arboga
2026-07-09
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll!
Din roll
Du kommer i rollen som Lead Engineer för avdelningen Communication Solutions vara en ledande teknisk resurs på avdelningen. Denna roll kommer ha ett övergripande "Design Authority" ansvar som i vår process innebär säkerställandet av att våra systemleveranser möter ställda krav och är tekniskt möjliga. Denna roll har också godkännande-ansvar vid tekniska milstolpar samt att deklarera systemets design. Ansvaret kommer vara på en mer övergripande nivå för alla projekt och inte för ett specifikt projekt.
Tillsammans med linjen och våra projekt kommer du i denna roll säkerställa i en granskande och stöttande kapacitet att vi följer våra utvecklingsprocesser och exekverar dem på ett effektivt sätt inom våra projekt. Du kommer också stötta linjen med tekniska utredningar och frågor samt vara en drivande kraft i avdelningens utveckling inom utvecklingsområdet.
Rollen kommer jobba för linjen men behöver samarbeta mycket med våra produktledare och våra projekt där systemen utvecklas. Den kommer också vara en regelbunden deltagare i ledningsgruppen.
Vår avdelning driver flertalet leveransprojekt där vi utvecklar avancerade och komplexa kundanpassade systemlösningar med ett kommunikationssystem som knytpunkt. Vi är i en stark expansiv fas och denna roll är en del i att stärka den tekniska styrningen på avdelningen. Publiceringsdatum2026-07-09Profil
Vi söker en senior ingenjör med spetskompetens inom utvecklingsprocesser och hur den typ av verksamhet skall bedrivas.
Vi ser det som starkt mediterande om du har tidigare erfarenhet av INCOSE och systemingenjörsarbete inom försvarsindustrin eller liknande bransch.
Som person är du noggrann och ansvarstagande, du känner stort ägandeskap över dina arbetsuppgifter och fullföljer dina åtaganden. Det är en självklarhet för dig att jobba mot ekonomisk lönsamhet och detta gör du genom god affärsförståelse. Ditt arbete genomsyras av ett driv och lösningsorienterat förhållningssätt till utmaningar som dyker upp, ditt arbetssätt är strukturerat och du har en god förmåga att följa processer och rutiner. En förutsättning för denna roll är din goda kommunikationsförmåga där du kommunicerar på ett tydligt och obehindrat sätt på både svenska och engelska i tal och skrift.
Resor förekommer i tjänsten, därför är B-körkort ett krav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att urvalsprocessen kommer att pågå under sommaren. Intervjuer beräknas genomföras i oktober.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9998720