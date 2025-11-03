Lead Engineer - Rör och Layout, Cyient Engineering AB
2025-11-03
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Karlskoga
, Örebro
, Lidköping
, Skövde
Är du en erfaren ingenjör som vill ta en ledande roll i en internationell miljö?
Cyient Engineering AB i Karlstad söker en Lead Engineer som vill driva projekt, utveckla tekniska lösningar och samarbeta med kollegor världen över.
Cyient är ett globalt teknikföretag som levererar avancerade ingenjörs- och designlösningar till kunder inom flera branscher. Här får du möjlighet att kombinera teknisk expertis med ledarskap i spännande projekt.
Din roll hos Cyient
Som Lead Engineer agerar du teknisk expert inom disciplinen rör och layout.
Du leder projektfaserna tillsammans med kollegor både lokalt och globalt, och fungerar som en viktig kontaktperson gentemot kunder.
Rollen kombinerar strategiskt ansvar med praktiskt tekniskt arbete, där du bidrar till att utveckla smarta och hållbara lösningar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och samordna arbetet inom rör- och layoutdisciplinen i pågående projekt
Granska, godkänna och utmana tekniska lösningar i olika projektfaser
Utveckla designförslag och tekniska koncept i nära samarbete med kollegor och kunder
Bidra till planering och uppföljning av arbetspaket och tidsplaner
Delta i platsaktiviteter som installation och uppstart
Vad du tar med dig
Du har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, energiteknik, processteknik eller motsvarande.
Med din erfarenhet av rörkonstruktion och multidisciplinära anläggningsprojekt har du en naturlig förmåga att strukturera, leda och kvalitetssäkra tekniskt arbete.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av relevanta europeiska standarder inom rördesign
Vana vid att hantera arbetspaket och projektplanering
God kommunikativ förmåga och trygghet i engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av installation, uppstart eller platsbaserade aktiviteter
Meriterande med erfarenhet av processteknik eller spänningsanalys
Vad du får
Hos Cyient blir du del av en global expertorganisation med stark teknisk kompetens och internationella samarbeten.
Du kommer in i en kultur där teknisk excellens, samarbete och lärande står i fokus - och där du får möjlighet att påverka både lösningar och processer.
Du erbjuds bland annat:
En bred och utvecklande roll med internationella kontakter
Möjlighet att påverka tekniska lösningar och kundrelationer
Karriärmöjligheter inom en global organisation
Flexibla arbetssätt och moderna kontorslokaler i Karlstad
Friskvårdsbidrag (3 000 SEK/år) och tillgång till förmånsprogram med rabatter
Klämdagar och halvdagar utöver röda dagar
Sociala aktiviteter som sommar- och vinterfester samt evenemang via Cyient Fun ClubPubliceringsdatum2025-11-03Så ansöker du
Tjänsten är placerad i Karlstad med möjlighet till hybridarbete.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Rekryteringsprocessen hanteras av oss på uppdrag av Cyient Engineering AB.
Har du frågor om rollen eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspia AB
(org.nr 559137-8350)
Gustaf Anders gata 15E (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Arbetsplats
Cyient Engineering AB Kontakt
Senior Advisor - Recruitment & Interim
Tony Sollund tony.sollund@accountor.com Jobbnummer
9586711