Lastväxlare fjärrkörning

Bärgarn i Linköping AB / Fordonsförarjobb / Linköping
2026-01-22


Erfaren chaufför till lastväxlarekipage på fjärrkörning med utgångsort Linköping sökes!

Vi söker dig som har CE-Kort, YKB med erfarenhet av rangering och lastväxlarkörning som vill ligga ute söndag till torsdag/fredag.

2026-01-22

Om tjänsten
Du kommer utföra lastväxlarkörning på fjärr och mestadels övernatta i bilen åt speditör med ett lastväxlarekipage och varierande last.

Vi söker dig som:
• Tar egna initiativ och inte är rädd för att ta i när det behövs - Exempelvis skruva bromsar vid behov.

• Är positiv, ordningsam och ansvarsfull

• Har ordning och reda som en självklarhet, gillar hela och fräscha ekipage utan trasiga lampor m.m.

Kompetenser
• CE-behörighet

• Giltigt YKB

• Digitalt förarbevis

• Behärskar svenska i tal och skrift

Så ansöker du
Anställning sker löpande, välkommen att skicka in din ansökan genom att mejla ett personligt brev och minst 2st referenser till oss på Kontor@bargarnlinkoping.com

Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: Kontor@bargarnlinkoping.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fjärrkörning".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bärgarn i Linköping AB (org.nr 559259-4989)
Idögatan 6 (visa karta)
582 78  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Patrik Moberg
Ekonomi@BargarnLinkoping.com
0706207064

Jobbnummer
9698956

