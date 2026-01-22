Lastväxlare fjärrkörning
Bärgarn i Linköping AB
2026-01-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Bärgarn i Linköping AB i Linköping
Erfaren chaufför till lastväxlarekipage på fjärrkörning med utgångsort Linköping sökes!
Vi söker dig som har CE-Kort, YKB med erfarenhet av rangering och lastväxlarkörning som vill ligga ute söndag till torsdag/fredag.

Publiceringsdatum: 2026-01-22
Du kommer utföra lastväxlarkörning på fjärr och mestadels övernatta i bilen åt speditör med ett lastväxlarekipage och varierande last.
Vi söker dig som:
• Tar egna initiativ och inte är rädd för att ta i när det behövs - Exempelvis skruva bromsar vid behov.
• Är positiv, ordningsam och ansvarsfull
• Har ordning och reda som en självklarhet, gillar hela och fräscha ekipage utan trasiga lampor m.m.Kompetenser
• CE-behörighet
• Giltigt YKB
• Digitalt förarbevis
Behärskar svenska i tal och skrift

Så ansöker du
Anställning sker löpande, välkommen att skicka in din ansökan genom att mejla ett personligt brev och minst 2st referenser till oss på Kontor@bargarnlinkoping.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: Kontor@bargarnlinkoping.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fjärrkörning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bärgarn i Linköping AB
(org.nr 559259-4989)
Idögatan 6 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patrik Moberg Ekonomi@BargarnLinkoping.com 0706207064 Jobbnummer
