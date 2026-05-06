Lastväxlarchaufför (Landskrona)
Ohlssons grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Puls - Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Vi på Ohlssons söker en Lastväxlarchaufför för transport av återvinningsmaterial till vår verksamhet i Landskrona. Här får du en varierande vardag ute på vägarna, där du bidrar till en cirkulär och hållbar framtid genom att se till att material kommer dit det ska, i rätt tid och på rätt sätt.
Som Lastväxlarchaufför hos oss arbetar du självständigt och är delaktig i att planera din dag utifrån dagens uppdrag. Du säkerställer att transporterna utförs effektivt, tryggt och med hög kvalitet. Rollen innebär både ansvar och frihet, och du blir en viktig representant för Ohlssons ute hos våra kunder.
För att lyckas bra i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande, noggrann och har lätt för att lösa problem.
Självständig men också samarbetsvillig när uppdrag kräver det.
Serviceinriktad och har en positiv inställning i mötet med kunder och kollegor.
Trivs i en vardag med varierande uppdrag och stort eget ansvar.
Vi söker dig som har:
CE-körkort.
Giltigt YKB.
Erfarenhet av lastväxlare eller liknande tunga transporter.
Grundläggande IT-kunskaper.
Goda kunskaper att kommunicera på svenska.
Har du lokal kännedom i området är det meriterande.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt.
Förmåner, som t.ex. friskvårdsbidrag, kraftigt subventionerad sjukvårdsförsäkring och rabatter på drivmedel genom våra partners.
Vara en del av en härlig gemenskap som bidrar till en hållbar miljö varje dag.
Kollektivavtal
Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Helgarbete förekommer. Placeringsort Landskrona.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Rosenkvist på jenny.rosenkvist@ohlssons.se
eller 010 45 00 200.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan direkt - enkelt och smidigt, utan CV! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ohlssons i Landskrona AB
(org.nr 556559-3497)
261 35 LANDSKRONA (SKÅNE) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9893755