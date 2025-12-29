Lastbilsmekaniker, kvällsskift - Örebro
Stabil arbetsgivare, starka varumärken och goda utvecklingsmöjligheter - Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar söker dig som lastbilsmekaniker till kvällsskiftet på anläggningen i Örebro!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
I rollen som lastbilsmekaniker får du en varierande vardag där du arbetar med både modern teknik och mer traditionellt verkstadsarbete. Du kommer att utföra service och reparationer på lastbilar, bussar, släp och påbyggnationer. Arbetet innebär även felsökning och reparation av elsystem samt hantering av hydraulik och övriga mekaniska system.
Här får du möjlighet att utvecklas vidare genom kontinuerlig utbildning och interna karriärvägar - i en miljö där kvalitet, kundnöjdhet och trivsel står i centrum.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning eller erfarenhet inom fordonsteknik/mekanik
Är lösningsorienterad och noggrann i ditt arbete
Har goda kommunikativa färdigheter och ett professionellt kundbemötande
Har B-körkort (C/D-kort är meriterande)
Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Det är meriterande om du även har kompetens inom el, hydraulik, svets/smide eller däckDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du har ett starkt intresse för teknik och fordonsmekanik, är ordningsam och trivs i en miljö där samarbete och kvalitet är viktiga nyckelord.Övrig information
Tjänsten avser kvällsskift med arbetstider måndag-torsdag kl. 07.00-16.00 vid vår anläggning i Örebro.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Amir amir @kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
