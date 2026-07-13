Lastbilsmekaniker
Tungservice i Vimmerby AB / Maskinreparatörsjobb / Vimmerby Visa alla maskinreparatörsjobb i Vimmerby
2026-07-13
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Är du problemlösare och gillar tunga fordon? Vill du jobba i en verkstad med högt i tak och trevliga kollegor? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
På Tungservice utför vi service och reparationer på alla typer av fordon. Vi arbetar med allt från daglig service till avancerad felsökning för att hålla våra kunders vagnar i gång. Hos oss värdesätter vi gemenskap, kompetensutveckling och en mycket hög servicenivå.
Om rollen
Som mekaniker hos oss kommer du att jobba med felsökning och diagnostik av mekaniska och elektriska system. Service och reparationer på motorer, växellådor, bromsar och hydraulik.
Om dig
Vi söker dig som har en stark teknisk förståelse och trivs med att skruva. Gärna fordonsteknisk utbildning, erfarenhet från att jobba med fordon eller liknande. Viktigast är att du som person är noggrann, självgående och har en god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
En trygg och stabil anställning i ett växande företag. Vi är idag ett tiotal anställda i Vimmerby och samarbetar med vårt systerbolag Tungtek AB i Linköping.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: tk@kvlastbilen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tungservice i Vimmerby AB
(org.nr 556513-9416), http://www.tungservice.nu
Älåkragatan 12 (visa karta
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598 40 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10001824