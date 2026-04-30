Lastbilsmekaniker
Posti Logistics Staffing AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-04-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Varberg
, Tranemo
Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker engagerade lastbilsmekaniker till ett uppdrag hos vår kund i Göteborg.
I denna roll arbetar du med att montera och anpassa lastbilar efter specifika kundkrav. Arbetet är tekniskt avancerat och varje fordon tar i genomsnitt cirka 150 timmar att färdigställa. Du kommer att vara verksam inom flera områden, bland annat el, hydraulik och mekanik.Dina arbetsuppgifter
• Montera olika komponenter på lastbilar enligt kundens önskemål
• Tolka och arbeta utifrån tekniska ritningar och instruktioner
• Installera samt koppla in el- och hydrauliksystem
• Testa funktioner, felsöka och åtgärda eventuella problem
• Svetsning kan ingå i arbetetOm tjänsten
• Heltidstjänst med långsiktigt uppdrag
• Konsultanställning med möjlighet till övergång till kund
• Placering i Göteborg
• Arbetstid förlagd till dagtid
• Start sker enligt överenskommelse eller omgåendeProfil
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har ett intresse för praktiskt arbete och trivs i en verkstadsmiljö. Du har troligen en bakgrund inom teknik, mekanik eller exempelvis lantbruk, där du arbetat med maskiner, fordon eller liknande utrustning.
Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och har ett strukturerat arbetssätt i dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av arbete med el och hydraulik, minst inom 12V/24V-system
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar samt elscheman
Noggrann, metodisk och organiserad i ditt arbete
B-körkort för manuell växellåda
Utbildning inom fordon eller verkstadsteknik, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet
Meriterande:
C-körkort
Truckkort
Erfarenhet av arbete med tyngre fordon, såsom lastbilar eller entreprenadmaskiner
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Posti logistics staffing Kontakt
Jacob Orelöv Jacob.orelov@posti.com
9886794