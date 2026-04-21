Lastbilsmekaniker

Berners Person - och Transportbilar AB / Maskinreparatörsjobb / Sundsvall
2026-04-21


Visa alla maskinreparatörsjobb i Sundsvall, Timrå, Mark, Härnösand, Nordanstig eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Berners Person - och Transportbilar AB i Sundsvall, Härnösand, Sollefteå, Östersund, Härjedalen eller i hela Sverige

Vi söker nu en ny kollega till gänget på Tunga fordon i Sundsvall! Vill du arbeta med den senaste tekniken och världsledande fordon? Tycker du dessutom om att lösa problem och när ingen arbetsdag är den andra lik, då är det här jobbet för dig!
Om jobbet som lastbilsmekaniker
Hos oss får du arbeta i en auktoriserad märkesverkstad med Scanias lastbilar, släp och trailers. Det är en stor bredd i arbetsuppgifterna och ingen dag är den andra lik.
Exempel på arbetsuppgifter:

Service

Reparationer

Felsökning

Elektronik och hydraulik

Om teamet på verkstaden
På Tunga fordons anläggningen i Sundsvall är vi cirka 32 medarbetare som jobbar som tekniker, servicerådgivare, reservdelsrådgivare, arbetsledare och servicemarknadssäljare. Du är aldrig ensam i dina frågor utan det finns en bred kompetens där dina kollegor mer än gärna vill hjälpa dig att utvecklas. Tillsammans arbetar vi för att lastbilarna ska fortsätta att rulla dygnet runt ute på vägarna!
Vi söker dig som...
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med inriktning fordon eller teknik, alternativt teknisk arbetslivserfarenhet inom exempelvis:

tungmekanik

fordonsmekanik

mekaniker inom industri

erfarenhet av anläggnings- och entreprenadmaskin eller skogsmaskin

Svetsare med mekanikvana

Automationstekniker

Som person är du ordningsam, självgående och strävar efter att utföra reparationer med hög kvalitet.
Vi på Berners erbjuder
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss! Förutom kontinuerliga utbildningar genom Scania så får du chansen att utveckla dig och dina kunskaper tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner
Månadslön enligt kollektivavtal och bonus på avdelningsnivå

Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar

Friskvårdsbidrag och tillgång till Falcks personalstöd

Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening

Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp

Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE

Arbetstider: Helgfri mån-fre 07.00 - 16.00. Möjlighet att jobba kvällspass och på sikt ingå i jourgruppen om man vill. Ansökan: Ansökan är öppen till 17 maj. Vi jobbar löpande med urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7606034-1958402".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Berners Person - och Transportbilar AB (org.nr 556026-6008), https://jobb.berners.se
Birstavägen 17 (visa karta)
863 33  SUNDSBRUK

Arbetsplats
Berners

Jobbnummer
9867128

Prenumerera på jobb från Berners Person - och Transportbilar AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Berners Person - och Transportbilar AB: