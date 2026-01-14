Lastbilsmekaniker
Är du en utbildad mekaniker med erfarenhet av tunga fordon? Vill du ta nästa steg i karriären tillsammans med ett engagerat och familjärt team? Neoplan söker nu lastbilsmekaniker till vår verkstad i Göteborg/Jönköping. Ansök redan idag!
Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat team med stark laganda och fokus på kvalitet. Vi är ett privatägt företag med korta beslutsvägar, där vi värdesätter trivsel, utveckling och att ha kul på jobbet.
Som lastbilsmekaniker hos Neoplan arbetar du med service, underhåll, felsökning och reparation av tunga lastbilar. Rollen innebär arbete med både mekaniska och elektriska system och du får stor möjlighet att påverka din arbetsdag. Du blir en del av ett engagerat team där arbetsglädje, kompetens och samarbete står i centrum.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Felsökning, service och reparation av lastbilar
Arbete med både mekaniska och elektriska system
Säkerställa att fordonen uppfyller höga kvalitets- och säkerhetskrav
Samarbeta nära kollegor för ett effektivt verkstadsflöde
Bidra till en positiv och prestigelös arbetsmiljö
Vi söker dig som har:
Utbildning som fordonstekniker/mekaniker eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med lastbilar
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
C- eller D-körkort
Erfarenhet av Kobra
Vi erbjuder dig:
En stabil och trivsam arbetsplats med familjär känsla
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom tunga fordon
Aktivitetsbidrag för roliga gemensamma aktiviteter
Teambuilding och sociala aktiviteter - som folkrace, gokart, julbord och sommarfester
Individuell lönesättning och kollektivavtal
I denna rekrytering samarbetar Neoplan med Jobway Rekrytering.För frågor, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
I denna rekrytering samarbetar Neoplan med Jobway Rekrytering.För frågor, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
Neoplan är en del av ett starkt och väletablerat nätverk inom tunga fordon. Vi arbetar med service, reparation och försäljning av bussar och lastbilar och är stolta över vårt goda rykte i branschen. Hos oss får du arbeta i ett team där kompetens, gemenskap och glädje går hand i hand - och där du får utrymme att utvecklas som tekniker i takt med den moderna fordonsutvecklingen. Ersättning
