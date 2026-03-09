Lastbilsförare till Entreprenadavdelningen
2026-03-09
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Dina arbetsuppgifter
Entreprenad är uppdelad i olika avdelningar men i huvudsak är det som utförs kopplade till maskinentreprenad, dvs maskin-, gods- och materialtransporter. Även olika schakt-, mark- och anläggningsarbeten i Kiruna med omnejd.
Vi behöver nu stärka upp med lastbilsförare, där den huvudsakliga uppgiften handlar om avfallskörning på LKAB.
Utbildning och kvalifikationer
Krav: Giltigt C-körkort samt YKB för lastbil
Meriterande: Giltig CE-körkort
Vem är du som person?
Vi söker dig som är engagerad i det du gör, är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du arbetar med säkerhet i fokus och har en stolthet i de arbete du utför med kvalitet.
Vi ser att du är driven, ansvarsfull och engagerad. Du har en god samarbetsförmåga, en positiv attityd samt att du bidrar till en sund och produktiv arbetsmiljö. Vi arbetar för en säker arbetsplats och förutsätter att du arbetar med säkerhet i fokus.
Vår värdegrund genomsyrar hela verksamheten och är en viktig del av vår framgång. Därför söker vi dig som vill vara med och stärka den inkluderande och familjära kultur vi på LTH har byggt upp, där vi gemensamt arbetar för kundens och företagets bästa.
Vår värdegrund
KVALITET - Vi arbetar säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt med kunden i fokus. Vi är stolta över våra prestationer och resultat. Vi levererar alltid det lilla extra.
KOMPETENS - Vi är trygga i våra arbetsuppgifter och vi delar med oss av erfarenhet och kunskap. Vi har rätt utbildning och behörighet. Vi utövar ett gott ledarskap och medarbetarskap där vi ger rätt förutsättningar för att ständigt förbättras.
ENGAGEMANG - Vi tar ett personligt ansvar genom en positiv attityd, intresse och delaktighet. Vi har en familjär anda där vi hjälps åt, bryr oss om varandra och jobbar för kundens och företagets bästa.
Omfattning och skift
Arbetstider: Dagtid måndag - fredag
Tillträde enligt överenskommelse
Lön och förmåner
Månadslön enligt avtal
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med kollektivavtal, friskvårdsbidrag samt andra olika förmåner och erbjudanden.
Rekrytering sker löpande
Då ID06-kort krävs för samtliga anställda behöver du, enligt regler från 12 januari 2026, kunna uppvisa giltigt pass eller nationellt ID-kort när vi beställer ditt ID06-kort. Saknar du detta rekommenderar vi att du ordnar det inför en eventuell anställning. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Last & Terräng Häggroths Traktor AB
(org.nr 556371-4947) Arbetsplats
Last och Terräng Häggroths Traktor AB Kontakt
Andreas Lindmark andreas.lindmark@lthtraktor.se Jobbnummer
9785237