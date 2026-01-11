Lastbilsförare, Lokalt

Swecom AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-01-11


Köra dragbil och dra kapell eller kyl trailers inom Västra Götaland, lossa. lasta, krav CE, YKB, ADR,

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: contact@swecom.eu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swecom AB (org.nr 559065-5733)
Kråketegen 15 (visa karta)
423 51  TORSLANDA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Swecom AB
contact@swecom.eu
0767.000088

Jobbnummer
9677328

