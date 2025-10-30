Lastbilsförare Ce-Kort

Partille Kyltransport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-10-30


Publiceringsdatum
2025-10-30

Om tjänsten
Partille Kyltransport AB söker en erfaren och ansvarstagande lastbilschaufför med CE-behörighet för körning med bil och släp inom Sverige.Arbetet består av transporter till olika kunder. Vissa övernattningar förekommer, så du behöver vara bekväm med att sova i bilen .
Vi söker dig som
Har CE-körkort och YKB

Har ADR-intyg (meriterande, men inte krav)

Är noggrann, punktlig och har en positiv inställning

Har erfarenhet av att köra bil och släp

Är van vid att hantera kyltransporter eller villig att lära sig

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal

Moderna fordon med bra utrustning

Ett stabilt och växande företag med trevlig arbetsmiljö

Möjlighet till fast anställning efter provperiod

Välkommen med din ansökan! skickas till info@partillekyltransport.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: info@partillekyltransport.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Partille Kyltransport AB (org.nr 559144-8765)
Långavallsgatan 8 (visa karta)
424 57  GUNNILSE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9582420

