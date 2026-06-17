Lastbilsförare
Elit Luxe Service AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-17
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eller i hela Sverige
Elit Luxe Service AB söker C & CE chaufförer i Stockholm.
Elit Luxe Service AB är ett Transport företag som grundades 2018.
Vi söker ständig nya chaufförer för att stärka laget.
Vi söker dig som är flexibelt och vill ta nya utmaningar hela tiden. Våran vanligaste jobb är inom schakt körning med singel bil eller lastväxlare körning med bil & släp.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
C/CE behörighet
Yrkeskompetensbevis (YKB)
Digitalt förarkort
Vi erbjuder:
Avtalsenlig lön, enligt Transport
Anställning visstid och tillsvidare. Provanställning tillämpas
Trevliga kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: chelariuvasile23@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elit Luxe Service AB
(org.nr 559172-1872) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9969039