Lastbilschaufför Växjö/Kronoborg

Visitet AB / Fordonsförarjobb / Växjö
2026-03-15


Visa alla fordonsförarjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Visitet AB i Växjö, Lund, Staffanstorp, Malmö, Uppsala eller i hela Sverige

Visitet söker för kunds räkning, en skicklig förare som dessutom är serviceminded. Du ska köra baklastare till butiker och hämta återvinningsmaterial. Det ställer stort krav på dig, att du är relationsskapande, lösningsfokuserad och kan dokumentera avvikelser i skrift. Du måste alltså behärska svenska språket i både tal och skrift.
Bilen rullar sju dagar i veckan och du arbetar enligt schema. Helgarbete förekommer.
Du behöver ha erfarenhet av att köra baklastare, med allt vad det innebär. På helgen är verkstaden stängd och du måste lösa många problem som dyker upp på egen hand.
Självklart har du C-behörighet, YKB och digitalt förarkort
Detta gäller ett uppdrag över högsäsongen som sträcker sig maj-september, med möjlighet för förlängning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: info@visitet.se

Arbetsgivare
Visitet AB (org.nr 559311-6121)
352 29  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Växjö

Kontakt
körande konsultchef
Joakim Nörler
joakim.norler@gmail.com
0705989540

Jobbnummer
9798142

Prenumerera på jobb från Visitet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Visitet AB: