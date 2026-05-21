Undersköterska till Midsommargården, Socialförvaltningen
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
På Midsommargården erbjuder vi ett tryggt och trivsamt boende med 60 lägenheter. På varje enhet finns ett gemensamt hemtrevligt kök, stor balkong och vardagsrum som bjuder in till samvaro. Här arbetar vi för att skapa en trygg, värdig och meningsfull vardag för våra boende genom personcentrerad omsorg, delaktighet och ett gott bemötande. I Midsommargårdens lokaler finns även Höjdpunktens dagverksamhet, som vänder sig till yngre personer med kognitiv svikt. Dagverksamheten erbjuder en aktiv och social vardag med aktiviteter anpassade efter deltagarnas behov, önskemål och förmågor. Eftersom tjänsten är kombinerad får du möjlighet att arbeta både i dagverksamheten och på avdelning.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.
Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med människor och bidra till livskvalitet på riktigt? Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du är en viktig del i deltagarnas vardag.
Tjänsten är en delad funktion, där du tillsammans med en kollega har huvudansvaret för att planera, utveckla och hålla samman arbetet i Höjdpunktens dagverksamhet. Rollen innebär ett nära samarbete där ni gemensamt skapar struktur, kontinuitet och en meningsfull verksamhet för deltagarna.
Som medarbetare i dagverksamheten arbetar du med att:
• Planera och genomföra aktiviteter utifrån deltagarnas behov, önskemål och förmågor
• Skapa en trygg och stimulerande miljö med fokus på gemenskap och delaktighet
• Arbeta utifrån individuella genomförandeplaner tillsammans med deltagare och kontaktman
• Stötta deltagarna i sociala aktiviteter, fysisk aktivitet och kognitiv stimulans
• Bidra till ett rehabiliterande och hälsofrämjande arbetssätt
• Dokumentera i verksamhetens digitala system
• Samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner
Tjänsten är en kombinerad roll där du arbetar både i Höjdpunktens dagverksamhet och på en avdelning på Midsommargården. Cirka 50 % av tjänsten är förlagd till dagverksamheten. De dagar du arbetar i dagverksamheten börjar arbetspasset på avdelningen mellan kl. 07.00-09.00, innan du fortsätter i dagverksamheten. Varannan helg arbetar dag och kväll du på avdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och har ett genuint intresse för människor. Du har ett professionellt bemötande och trivs i en roll där relationer och individens behov står i centrum.
Vi ser att du har:
• Undersköterske-utbildning eller annan relevant utbildning inom vård och omsorg
• Erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt är meriterande
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Det är viktigt att du är initiativtagande, kreativ och tycker om att arbeta med aktiviteter.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du bidrar till att stärka människors livssituation varje dag. Välkommen att söka tjänsten som undersköterska och bli en del av vårt viktiga arbete.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Vilket innebär att efter du har skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
9921334