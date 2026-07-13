Lastbilschaufför C/CE-körkort | Lernia | Halmstad
Lernia Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Halmstad Visa alla fordonsförarjobb i Halmstad
2026-07-13
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, Laholm
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, Falkenberg
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eller i hela Sverige
Är du en erfaren lastbilschaufför med C/CE-körkort som vill arbeta i en trygg och utvecklande miljö i Halmstad? Vår kund söker nu chaufförer för lokal och regional distribution med fokus på säkerhet, punktlighet och god kundkontakt. Tjänsten förmedlas av Lernia och erbjuder varierande körning samt möjlighet till fast anställning hos kund.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som lastbilschaufför ansvarar du för säker och effektiv transport av gods inom angivet distrikt. Arbetet innebär allt från distribution och lossning till att säkerställa korrekt dokumentation och kontakt med kund. Du kör huvudsakligen dagtid med möjlighet till skift enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Köra och leverera gods enligt rutt- och tidsschema
Säkra lasten och utföra kontroller av fordon före och efter körning
Hantera lossning och dokumentation samt användning av handdator eller digitalt system
Samarbeta med transportledare och kunder för att säkerställa smidiga leveranser
Rapportera eventuella avvikelser och bidra till säkerhets- och kvalitetsrutiner
Vana av att koppla ihop dollys
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som är trygg i rollen som lastbilschaufför, är serviceinriktad och har ett gott säkerhetstänk. Du arbetar självständigt och är van vid att planera din tid för att möta leveranskrav.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Giltigt C/CE-körkort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Giltigt ADR
God lokalkännedom i Halmstad med omnejd eller vilja att lära dig rutterna
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Erfarenhet av terminalarbete och användning av digitala system är meriterande
Som en av oss
Som konsult via Lernia erbjuds du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar samt anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som stödjer dig i uppdraget, följer upp och hjälper dig utvecklas i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi erbjuder spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och stöd i din yrkesmässiga utveckling.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på rekrytering@lernia.se
.
Observera att för vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå i rekryteringsprocessen. Om du går vidare behöver du kunna verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8058163". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Horngatan 4 (visa karta
)
302 33 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10001213