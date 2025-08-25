Lastbilschaufför avfallshämtningen
2025-08-25
Vi erbjuder örebroarna en miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering. Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning. Det som återvinns används till produktion av nya saker och på så sätt sparar vi på våra naturtillgångar. Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare, varje dag!Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Inom Avfallsverksamheten arbetar cirka 80 engagerade medarbetare i tre enheter, Kundservis, Transport och Atleverket. I denna roll kommer du att tillhöra enheten Transport och bli en del av ett team på drygt 30 medarbetare vars främsta ansvar är att sköta avfallshanteringen i hela Örebro kommun. Som avfallshämtare kommer du få bidra till att göra vardagen enklare för örebroarna. Du är med och tillhandahåller en hållbar och tillgänglig avfallshantering som motiverar och gör det enkelt för örebroarna att sortera på rätt sätt. Vi gör det i nära dialog och samspel med kollegor, politik, medborgare och näringsliv. Hos oss får du en chans att utveckla både dig själv och kommunen. Du uppmuntras att utveckla lösningar som förnyar och överraskar positivt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• hämta avfall med baklastad sopbil, transportera farligt avfall och sköta tömning av containrarna
• utföra kärlservice och eventuellt utföra andra maskintjänster
• sköta verksamhetens fordon och arbeta kvalitets- och miljömedvetet
• löpande rapportering i verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Inom Avfall blir du del av ett gäng som tillsammans arbetar för att leverera en hållbar och tillgänglig avfallshantering. Vi vill göra det enkelt för örebroarna att sortera rätt och minska sitt avfall. Vi utgår från flera olika arbetsplatser, och rör oss över hela Örebro kommun, vilket betyder att du träffar många kollegor och invånare i din arbetsvardag.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Vi söker dig som är social och serviceinriktad och som gör ditt bästa för att leverera lösningar i mötet med både kollegor och medborgare. Din samarbetsförmåga är god men du trivs även med att arbeta självständigt. Du behärskar det svenska språket i såväl tal som i skrift då arbetet innebär mycket kontakter med Örebro kommuns medborgare. För att lyckas i rollen som avfallshämtare krävs det att du tar ansvar över att du fysiskt klarar av arbetsuppgifterna då tjänsten kan innebära en del ansträngande uppgifter
Kvalifikationer
• avslutad och godkänd gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig
• körkort behörighet C
• yrkeskompetensbevis för tung lastbil
Meriterande:
• ADR utbildning
• viss datavanaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 6
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Sista ansökningsdag är 8 september men urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
