Lastbilschaufför

2026-02-23
Vi på Tdesign AB växer och utökar vår fordon flödet därför söker vi 2 erfarna chaufförer till dragbilskörning för att köra lös TRAILER.
Leverera godset på ett säkert och effektivt sätt.
Arbetet går ut på att hämta och lämna trailer i Göteborgs hamn. Du ska köra ut till kunder runtom i landet för att bli lastad och lossad sedan ställa av i hamnen igen.
Arbetet förläggs MÅNDAG till FREDAG eftermiddag beroende på hur effektiv man är. (Räkna med övernattning i lastbilen då du kör fjärr,
Kan hända att man åker söndag eftermiddag.)
Kan detta vara något som passar dig hör av dig till oss via mejl eller ring oss.
Lön efter överenskommelse.
Du behöver ha CE och YKB.
Med vänliga hälsningar TDESIGN AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: mesutcetin@tdesign.se
