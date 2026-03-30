lastbil,bilmekaniker söks

Norra Skånes Buss och Taxi AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ängelholm
2026-03-30


Är du vår nästa stjärna inom fordonsreparation?

Vi söker nu passionerade och duktiga bilmekaniker och lastbilsmekaniker som vill bli en del av vårt framgångsrika team! Hos oss får du chansen att arbeta med ett brett utbud av fordon, allt från personbilar till tunga lastbilar och även bussar.

Vad vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• En positiv arbetsmiljö med erfarna kollegor
• Möjlighet till vidareutveckling och vidareutbildning
• Flexibla arbetstider som passar din livsstil

Publiceringsdatum
Arbetsuppgifter
• Diagnos och reparation av mekaniska och elektriska system
• Underhåll och service av fordon
• Felsökning och problemlösning

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som bilmekaniker eller lastbilsmekaniker
• Är kunnig och intresserad av fordons- och motorteknik
• Är en problemlösare med gott öga för detaljer
• Har en bra kommunikationsförmåga och tycker om att arbeta i team

Är du redo att ta ditt nästa steg i karriären?Skicka in din ansökan till oss redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team!
Arbetet finns i Strövlestorp!
Arbetet kan påbörjas så fort som möjligt!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: sos.bilserviceab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norra Skånes Buss och Taxi AB (org.nr 559153-1198)
Åsbytorpsvägen 8 (visa karta)
262 70  STRÖVELSTORP

Arbetsplats
Norra Skånes Buss & Taxi AB

Kontakt
Naim Dibrani
sos.bilserviceab@gmail.com
0734099987

Jobbnummer
9828813

