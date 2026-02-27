Låskonsult Till Intec Uppsala AB
Framtiden i Sverige AB / Finmekanikerjobb / Uppsala Visa alla finmekanikerjobb i Uppsala
2026-02-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
INTEC Uppsala fortsätter växa och söker nu en låskonsult som vill arbeta i projekteringsfasen av byggprojekt och utvecklas i en specialistroll inom fysisk säkerhet. Här får du arbeta tekniskt, strukturerat och nära kompetenta kollegor som älskar att leverera som ett lag!
Om rollen
Som låskonsult hos INTEC Uppsala arbetar du med att skapa säkra och funktionella dörrmiljöer i olika byggprojekt. Du planerar, projekterar, ritar, dokumenterar och samordnar - men installerar inte. I rollen blir du en nyckelperson som säkerställer att dörrmiljöer uppfyller krav inom brand, passage, larm, tillgänglighet och fysisk säkerhet.
Du kommer arbeta i en teknisk och rådgivande roll där ditt arbete ligger till grund för installatörer och entreprenörer ute i projekten.
Om teamet
Du blir del av ett växande säkerhetsteam med god sammanhållning och en prestigelös kultur. Gruppen består av specialister inom lås, glas, projektering och fysisk säkerhet. Här arbetar du nära erfarna kollegor och får en trygg, strukturerad och tekniskt stark miljö att utvecklas i. Teamet präglas av samarbete, kunskapsdelning och en genuin vilja att hjälpa varandra.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Projektera lås och beslag för olika typer av fastigheter
Skapa detaljerade dörrkort
Rita säkerhetsritningar i AutoCAD
Ta fram säkerhetsplaner och dokumentation för dörrmiljöer
Samordna krav mellan brand, el, passage, larm och tillgänglighet
Dokumentera lösningar och kvalitetssäkra underlag
Delta i projekteringsmöten med kollegor och kund
Vid ökad erfarenhet kan rollen inkludera:
Byggplatsbesök och tekniska genomgångar
Offerter och kalkyler
Granskning av upphandlingsunderlag
Materialbeställning av lås, beslag och dörrautomatik
Besiktningar av säkerhetsanläggningar och dörrmiljöer
Vem du är
Du har arbetat ett par år som låstekniker, låssmed eller i en liknande roll och vill nu ta steget mot en mer projekterande och rådgivande tjänst. Du känner dig trygg i dörrmiljöer och har en teknisk nyfikenhet som gör att du snabbt lär dig nya system och arbetssätt.
Du trivs med att arbeta strukturerat, är noggrann i dokumentation och gillar att samarbeta. I dialog är du öppen, tydlig och nyfiken - och du uppskattar att tillhöra ett team där man stöttar varandra.
Skallkrav
Flytande svenska i tal och skrift
God engelska
Minst 2 års erfarenhet inom lås, låsteknik eller dörrmiljöer
Grundläggande kunskap om relevanta lagar, regler och standarder
God datorvana
Godkänd bakgrundskontroll (krav i vissa projekt)
Meriterande
B-körkort
Teknisk utbildning, exempelvis byggingenjör eller liknande
Erfarenhet av CAD, särskilt AutoCAD
ErbjudandeHos INTEC får du:
En utvecklingsplan med möjlighet att gå kurser, certifieringar och tekniska utbildningar
Ett socialt och prestigelöst team som värdesätter lagkänsla
Möjlighet till hybridarbete
Här får du en roll där du kan växa tekniskt, arbeta nära kompetenta kollegor och bli en viktig del av ett företag som satsar på sina medarbetare.
Låter det som rätt steg för dig?
Sök tjänsten redan idag! Vi arbetar med löpande urval.
Om Framtiden AB Framtiden är experter på kompetensbaserad rekrytering och hjälper företag att hitta rätt personer för rätt roller. Genom noggrann analys, strukturerade intervjuer och ett stort nätverk säkerställer de att både kandidater och företag får en långsiktig matchning. Med fokus på kvalitet, transparens och långsiktigt värde skapar Framtiden lösningar som verkligen gör skillnad för både organisationer och individer.
För denna tjänst kommer du under första halvåret vara anställd av Framtiden, med möjlighet att gå över i anställning hos vår kund.
Rekryteringsprocess Ansökan
Telefonintervju
Intervju Framtiden
Intervju INTEC
Beslut
Jag hoppas vi hörs!
/Fredrik Svelander, Ansvarig rekryterare, Framtiden AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52095_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
753 09 UPPSALA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Fredrik Svelander fredrik.svelander@framtiden.com +46706285222 Jobbnummer
9768907