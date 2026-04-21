Laseroperatör
2026-04-21
På J1 Bemanning & rekrytering strävar vi efter att hitta den perfekta matchningen mellan kompetens och uppdrag genom våra tjänster inom rekrytering, hyrrekrytering och bemanning Med Smålandsstenar som utgångspunkt vill vi vara din lokala partner, där människan alltid står i centrum. Vårt uppdrag är att göra skillnad och stödja företag i deras tillväxtresa med rätt resurser.
Vi kopplar samman talanger med möjligheter inom industri och logistik. Låt oss hjälpa dig hitta rätt väg framåt.
Dina arbetsuppgifter Som laseroperatör kommer du att ha en central roll i produktionen.
Under drift kommer du att övervaka lasermaskinen för att se till att den fungerar felfritt. Du kan behöva justera inställningar under processens gång för att garantera precision och kvalitet.
Start och övervakning av laserskärningsprocessen
Kontroll av mått och toleranser enligt ritning
Byte av material och övervakning av materialflöde
Hantering av restmaterial och sortering av färdiga detaljer
Du kommer att jobba tätt med andra avdelningar och hjälpa till med att se till att våra processer flyter på smidigt. Här jobbar vi tillsammans, och vi stöttar varandra när det behövs!
Vi letar efter dig som:
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom industri, gärna med inriktning mot laserskärning eller annan CNC-styrd bearbetning
Är driven, engagerad, och har en förmåga att arbeta självständigt men också i team. Du är personen som alltid tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser till att saker blir gjorda.
Har en god känsla för tempo och gillar att arbeta i ett högt och fartfyllt arbetsflöde.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet - vi vill att du ska trivas i vår gemenskap och bidra till den positiva atmosfären.
Meriterande:
programmering och materialkunskap
Truck och traverskort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J1 Bemanning AB
(org.nr 559418-5588), https://j1bemanning.se/
333 30 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
J1 Bemanning Kontakt
Rekryterare/Konsultchef
Jonas Ölveteg jonas@j1bemanning.se +46766413282 Jobbnummer
9866725