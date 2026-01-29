Larmtekniker/Teleingenjör
Försvarsmakten / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Har du en utbildning inom larm och säkerhetsteknik eller motsvarande yrkeserfarenhet? Då är det kanske dig vi söker! Försvarsmakten växer och behöver fler engagerade medarbetare. Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, har som huvuduppgift att sköta drift och underhåll av ledningsstödsystem i samtliga beredskapsnivåer både nationellt och internationellt. Enheten du kommer tillhöra leds från Örebro men arbetet finns i Stockholm och är fördelat på flera fastigheter. Teknikområdet Teknisk Bevakning (TB) är ett samlingsnamn för Försvarsmaktens larm, passage och CCTV-system. Vi kan erbjuda ett arbete som skiljer sig från mängden, som ger nya erfarenheter och goda utvecklingsmöjligheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Teknikerns huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att genomföra service och installation samt driftsättning av tekniska säkerhetsanläggningar. Detta genomförs inom och utanför Stockholm garnison vid olika typer av anläggningar. Arbetet innefattar inbrottslarm, passage- samt kamerasystem. Hantering av integration av säkerhetsprodukter i lokal och global nätverksstruktur. Du kommer jobba i ett team med tekniker inom olika ansvarsområden som tillsammans ansvarar för drift och underhåll, både i och utanför garnisonen. I och med att arbetet innebär mycket kontakt med både slutanvändare och uppdragsgivare så vill vi att du har en utvecklad social förmåga och har lätt för att arbeta både självständigt och i grupp.
• Underhåll och service av system
• Installationsarbeten
• Revisioner (kontroller)
• Driftsättningar
KRAV
Kvalifikationer
• Genomförd gymnasial utbildning inom området el-, teletekniskt inriktning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• B-körkort
MERITERANDE
Vi ser det som meriterande om du har arbetat med, eller har erfarenhet av:
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av CCTV, larm- samt kamerasystem.
• System: Pacom Unison, Sentrion S4, Milestone, Bosch VMS.
• Yrkeserfarenhet från servicejobb med elektromekaniska lås.
• Goda kunskaper om bevakningssystem.
• Goda kunskaper i Windows operativssytem.
• Van vid arbete med Microsoft Office - Excel och Word.
• Erfarenhet av styr- och reglerteknik.
• Genomförd militär grundutbildning med värnplikt, GMU, GSU, kombattantutbildning alt GU-F.Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, säkerhetsmedveten och ansvarstagande. Du kan själv prioritera bland arbetsuppgifter och arbeta både självständigt och i grupp. Du har god initiativförmåga och eftersträvar alltid att nå resultat av hög kvalité. Vi söker en medarbetare som är driven och lösningsorienterad, som inte fastnar på bristande förutsättningar utan tar sig vidare genom att själv ta reda på pusselbitarna som saknas. Då stor del av arbetet utförs i ett arbetslag och i samspel med andra så kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Våra anställda har flera förmåner, bland annat;
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, en uppsättning träningskläder samt eventuella startavgifter för flera idrottsevenemang.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdager, beroende på din ålder.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Beredskapstjänstgöring på icke ordinarie tjänstetid kan förekomma.
Befattningen är civil.
Arbetsort: Stockholm. Resor kan förekomma till andra orter i Sverige.
Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Kontaktperson HRkarin.m.isaksson@mil.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-20. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
