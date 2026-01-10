Larmtekniker - Göteborg
Btp Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg
Har du minst 1 års erfarenhet av larminstallationer eller service inom larm eller liknande och vill ha en arbetsplats med schyssta anställningsvillkor och en arbetsmiljö där du kan vara dig själv? Just nu söker vi en erfaren och självständig larmtekniker i Göteborg!Publiceringsdatum2026-01-10Dina arbetsuppgifter
Som larmtekniker hos vår kund får man ett varierande arbete där man utför arbetsuppgifter inom allt ifrån installation, felsökning och reparation, till underhåll, service och ombyggnationer av larmsystem, CCTV och passagesystem.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Tillträde enligt gemensam överenskommelse.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är larmtekniker eller elektriker och har minst 1 års erfarenhet inom yrket och som är sugen på att ta nästa steg, till ett företag som lägger stor kraft på att vidareutveckla dig! Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en social person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.
• B Körkort
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Larmtekniker - Göteborg i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
