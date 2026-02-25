Lärlingar till Reijmyre Glasbruk
2026-02-25
Drömmer du om att utvecklas inom glashantverk?
Nu söker vi lärlingar i glasblåsning och glasslipning till vårt anrika glasbruk i Reijmyre. Här får du möjlighet att lära dig yrket från grunden - sida vid sida med erfarna glasblåsare i en levande bruksmiljö.
Om lärlingsplatsen
Som lärling hos oss får du en unik chans att utvecklas inom ett av Sveriges äldsta hantverksyrken i ett litet företag med kompetens av hög internationell klass.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för hantverk,
Är praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna
Är noggrann, tålmodig och motiverad att utvecklas över tid
Är en lagspelare
Vi erbjuder:
En unik lärlingsplats i historisk miljö
Handledning av erfarna glasblåsare
Möjlighet till fortsatt anställning efter fullgjord lärlingstid
En kreativ och inspirerande arbetsplats
Mer om utbildningen
I samarbete med Leksands folkhögskola erbjuder vi lärlingsplatser vid Reijmyre Glasbruk inom ramen för Yh-utbildningen Hantverkslärling.
I utbildningen går kunskap i arv - från Mästare till lärling. Du som har lust och stort eget driv, får chansen att arbeta med det hantverk du drömmer om.
Vår vision är att alla ska få leva sin dröm. Vi vill vara med och skapa ett lustfyllt lärande där alla människor som drömmer om ett hantverksyrke får växa genom en nära, personlig och kreativ hantverksutbildning.
Lärlingsutbildningen är arbetsplatsförlagd med personlig och erfaren handledning inom glashantverk. Efter utbildningen kan du arbeta som kvalificerad hantverkare i ditt yrke.
För att ansöka till utbildningen ska du ha en godkänd gymnasieexamen eller motsvarande samt förkunskaper motsvarande 12 månaders inom det yrkesområde du ansöker till.
Utbildningen ges på heltid under totalt 100 veckor fördelade på 2,5 år och leder till en yrkeshögskoleexamen på 500 poäng. Utbildningen genomförs till största delen genom lärande i arbete (LIA) och under lärlingsliknande former.
Godkänd utbildning ger en Yrkeshögskoleexamen som garanterar att du har de färdigheter och kompetenser som krävs för att kunna arbeta som hantverkare i ditt yrke.
Skicka din ansökan med personligt brev där du berättar varför du vill bli glasblåsare samt ditt CV till admin@reijmyre.com
Ansökan till Leksands folkhögskola stänger 15 april 2026.
Välkommen att ta första steget mot ett yrke fyllt av tradition, skaparglädje och yrkesskicklighet hos Reijmyre Glasbruk! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: admin@reijmyre.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reijmyre Glasbruk AB
612 71 REJMYRE Arbetsplats
