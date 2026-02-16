Lärarutbildningstjänst i Lycksele kommun
2026-02-16
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Studera till lärare årkurs 4-6 och arbeta samtidigt!
Lärarhögskolan vid Umeå universitet i samverkan med sju (7) kommunala skolhuvudmän i norra regionen startar hösten 2026 den andra omgången arbetsintegrerade lärarutbildning med inriktning årskurs 4-6. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta 50 procent med elever på en skola och samtidigt utbilda dig för att bli behörig grundskolelärare åk 4-6.
Grundlärarprogrammet, åk 4-6 innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 5 år och innehåller två sommarkurser. Utbildningen ges på distans med 75 procents studietakt. Två dagar i veckan (torsdagar och fredagar) är för schemalagda studier och tre dagar (måndag, tisdag, onsdag) är möjliga för schemalagt arbete. Utbildningen innehåller några fysiska träffar per termin, dessa äger oftast rum på Umeå universitet.
Lycksele kommun är en av de kommuner som skapat tjänster för dig som vill studera till lärare i åk 4-6 och arbeta samtidigt.
I tjänsten kommer du att undervisa som obehörig lärare i åk 4-6. Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor och arbetslag planera, genomföra och följa upp undervisning. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Som stöd i ditt arbete på skolan kommer du ha en mentor. Placering sker på en av kommunens grundskolor.
DIN PROFIL
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta och studera till lärare i åk 4-6. Tidigare erfarenhet av arbete med barn/unga är meriterande. I din roll som lärare är det viktigt att du skapar goda relationer med dina elever och kan vara en tydlig ledare. Du har en god kommunikativ förmåga och samarbetar väl med kollegor och andra kontakter. Att kombinera arbete med studier kräver att du är strukturerad, självgående och uthållig.
En förutsättning för anställning är att du har sökt och blivit antagen till den arbetsintegrerade utbildningen vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.
Resor till arbetsplats och till träffar i utbildningen förekommer.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 mån
Anställningens omfattning: Heltid
Sysselsättningsgrad 100%
Anställning startar: Augusti 2026
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1280, senast 2026-03-30. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Bifoga CV och personligt brev med din ansökan samt din bekräftelse från antagning.se på att du sökt utbildningen.
Frågor om anställningen besvaras av följande kontaktpersoner:
Kontaktperson för AIL: Carola Hultin, rektor, carola.hultin@lycksele.se
Fackligt ombud: Therese Boman, ombud Sveriges lärare, therese.boman@lycksele.se
Frågor om utbildningen besvaras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Information om utbildningen och ansökan samt kontaktinformation till Lärarhögskolan hittar du här: https://www.umu.se/utbildning/program/grundlararprogrammet---grundskolans-ak-4-6/arbetsintegrerad-utbildning-id1685139/ Ersättning
