Lärare till vård och omsorgsprogrammet
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Alingsås Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Alingsås
2026-08-05
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter omfattas av gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidsgårdar, kulturskola, kulturhus, bibliotek, museum, konsthall, turism, evenemangsverksamhet, anläggningar, Nolhaga ishall, Nolhaga lantgård, Nolhaga Parkbad samt föreningsstöd. Inom hela förvaltningen arbetar idag cirka 420 medarbetare.
Utbildningsverksamheten står ständigt inför nya, men också återkommande utmaningar. I Alingsås kommun strävar Kultur- och utbildningsnämnden efter att skapa en skola som rustar eleverna med de bästa förutsättningarna för det fortsatta livet efter skoltiden. På organisationsnivå innebär det ett medvetet och metodiskt arbete för att bli en aktör som inte bara följer skolutvecklingens senaste trender, utan också en aktör som aktivt deltar i det innovativa och kunskapsintensiva arbetet med att ta dagens skola in i framtiden.
Alströmergymnasiet i Alingsås kommun är en av Västsveriges största gymnasieskolor med ca 1450 elever fördelade på 11 nationella program, anpassad gymnasieskola samt introduktionsprogrammen. Utbildningsverksamheten är indelad i sju sektorer med en rektor som chef i varje sektor och tillsammans är vi drygt 220 medarbetare.
Just nu söker vi en lärare till vård och omsorgsprogrammet med inriktning sjukvård och socialt arbete. Tjänsten är ett vikariat under läsåret 26/27, men det kan finnas möjlighet till en tillsvidaretjänst.
Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
I rollen som yrkeslärare på Alströmergymnasiet kommer du att undervisa på Vård och omsorgsprogrammet inom ämnena vård och omsorg på gymnasial nivå. Utifrån elevers individuella behov planerar, genomför och utvärderar du din undervisning i kurser inom vård och omsorg. I din tjänst ingår att bedöma det arbetsplatsförlagda lärandet i vård och omsorgs-kurserna tillsammans med handledare på arbetsplatsen.
I ditt uppdrag som lärare på Alströmergymnasiet bidrar du till att ytterligare fördjupa det pedagogiska arbetet med att föra skolan in i framtiden. Våra elever ska alltid vara trygga i att på Alströmergymnasiet erbjuds en undervisning som stärker dem i att förverkliga sig själva och sina livsmål och väl förberedda inför kommande yrkesliv. Du har tillsammans med kollegor ansvar för att planera, leda, genomföra och utvärdera din undervisning. Du kommer även att arbeta med förbättringar och utveckling i linje med aktuell forskning och systematiskt kvalitetsarbete. I tjänsten ingår mentorskap.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö, där både elever och vuxna trivs och har möjlighet att utvecklas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• behörighet att undervisa i ämnen inom vård och omsorg på gymnasial nivå samt behörighet i kurserna Psykiatri 1 och 2 och Funktion 1 och 2
• erfarenhet av såväl undervisning inom vård och omsorg på gymnasial nivå såväl som yrkeserfarenhet inom sjukvården
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• bakgrund som sjuksköterska och/eller har arbetat inom psykiatri eller socialt arbete
• behörighetsgivande utbildning inom sjukvården på högskole-/universitetsnivå
• erfarenhet av likande roll, undervisning på ungdomsgymnasium och/eller undervisning av andraspråkselever
• god digital kompetens
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och andra samarbetspartners. Du har god förståelse för elevers olika förutsättningar och anpassar undervisning och kommunikation för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.
Du samarbetar gärna med kollegor för att utveckla utbildningen och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Rollen kräver också att du är flexibel och har förmåga att anpassa dig utifrån verksamhetens och elevernas behov.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338247". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
Teatergatan 13 (visa karta
)
441 55 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet Kontakt
Rektor
Maria Lindberg maria.lindberg2@alingsas.se Jobbnummer
10023553