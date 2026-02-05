Lärare till sommarskolan
Sandvikens kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Sandviken Visa alla grundskollärarjobb i Sandviken
2026-02-05
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Grundskola i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Är du som är behörig lärare, företrädesvis i matematik, svenska och engelska, intresserad av att medverka i Sandvikens kommuns sommarskola?
Sommarskolan är förlagd till Murgårdsskolan under perioden enligt nedan.
Uppdraget är dels att pröva elever i åk 9 och gymnasiets IM-program mot ett godkänt betyg och dels att jobba med förstärkning för elever i åk 7-9.
Uppstartsträff sommarskolans personal: 25 maj 15:30-17:00
Tider för eleverna: 8:00 - 14:30
Ansökningsdatum elever E-tjänst/blankett: 20 april 17 maj
Planeringsdagar: 4-5 juni
Sommarskola: 10-24 juni
Efterarbete: 25 juni
Du kommer att ersättas enligt AB bil M.Kvalifikationer
Låter detta uppdrag intressant? Vi söker dig som:
• har grundskollärarexamen/legitimation med behörighet.
• är väl förtrogen med grundskolans uppdrag och styrdokument
• har förmågan att utgå ifrån varje barns behov och förutsättningar
• är en tydlig och en vuxen förebild för eleverna
• har lätt för att samarbeta, skapa relationer, och vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och medarbetare.
• är flexibel i tanke och handling men också van av att jobba välstrukturerat och målinriktat
• är positiv och ser möjligheter istället för hinder
• har goda IT-kunskaper.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet och din erfarenhet.
ÖVRIGT
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Johan Larsson 026-241144 Jobbnummer
9724935