Lärare till resursgrupp

Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Furulundsskolan i Mariannelund är Eksjö kommuns enda F-9-skola. På vår skola är det ca 60 personal och ca 260 elever. Vi är belägna i centrum av Mariannelund , men ändå nära till naturen och där hela skolan är samlad runt samma skolgård. Vi har tre arbetslag. F-6, 7-9 & fritidshemmet.
Vår gemensamma vision för F-9 är : Furulundsskolan är en skola där vi känner oss trygga och delaktiga. Var och en har tilltro till sin egen förmåga och alla hjälper varandra att nå såväl kunskapsmål som egna mål.
Hos oss finns den lilla skolans fördelar, där vi arbetar nära tillsammans och känner våra elever. Vi har moderna lokaler och modern teknik. Vi arbetar aktivt med att utveckla undervisningen för att möta alla elever.
I vårt elevhälsoteam ingår specialpedagoger, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator, samt rektor.
Vi söker en engagerad och trygg lärare till vår resurs-grupp Studion för elever i årskurs 7 - 9 som behöver extra stöd i sin skolgång. Studion är en mindre undervisningsmiljö med fokus på anpassning, struktur och relations-skapande.
Du blir en viktig del av ett team som arbetar nära elevhälsan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev. Eleverna i Studion kan ha delar av sin undervisning eller hela dagar i Studion beroende på anpassad studiegång och åtgärdsprogram.
Som lärare i Studion ska du planera och genomföra undervisning i olika ämnen utifrån elevernas behov. Planeringen görs i samarbete med ansvariga ämneslärare. Du arbetar med tydlig struktur och individuella anpassningar. Du samverkar med ämneslärare, elevhälsa och vårdnadshavare. Du bidrar till ett tryggt och inkluderande klimat i gruppen. Du har förmågan att skapa goda relationer med dina elever.
Du kommer att vara en del i vårt specialpedagogiska team F-9, som består av specialpedagoger och speciallärare där vi tillsammans skapar en röd tråd för specialundervisningen på hela Furulundsskolan F-9.
Du ingår i elevhälsoteamet och deltar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet så att skolans alla elever får ett adekvat stöd.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare för högstadiet, speciallärare eller specialpedagog. Vi ser gärna att du är behörig i matematik och/eller svenska, samt ytterligare ämnen.
Tidigare erfarenhet av undervisning i resursgrupp, särskild undervisningsgrupp eller resursskola är meriterande.
Utbildningar inom lågaffektivt bemötande, MI, ART eller liknande är meriterande.
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Rektor Furulundsskolan
Maria Stejdahl maria.stejdahl@eksjo.se 0381-36902
