Lärare till Komvux Helsingborg, timvikariat
Helsingborgs kommun / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2025-09-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens.
Vi möter utmaningen med ett brett utbud av vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser - och provar nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. För att lyckas måste vi våga, testa nytt och hitta smarta lösningar.
Vi är cirka 400 kollegor på förvaltningen, och vår roll är att ge invånare de rätta verktygen så att de kan ta ansvar för sin egen utveckling och försörjning. Dessutom samordnar vi stadens arbete med migrations- och etableringsfrågor. Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Komvux Helsingborg söker nu flera timvikarier inom följande områden som vi anordnar inom ramen för våra reguljära kurser egenregi:
• Matematik på gymnasial nivå
• NO-ämnen på gymnasial nivå
• SO-ämnen på gymnasial nivå
• Engelska på grundläggande och gymnasial nivå
• Sfi (studieväg 1A och 1B)
Om du studerar och är intresserad av att prova på att vara lärare inom vuxenutbildning är detta ett bra tillfälle, likaså om du är utbildad lärare men inte undervisat på ett tag eller är en pensionerad lärare som vill tillbaka till undervisningen. Vi är även intresserade av personer med annan yrkesbakgrund men som uppfyller våran kravprofil. Kvalifikationer
Vi vill att du:
• Har goda kunskaper inom undervisningsområdet.
• Har lätt för att få kontakt med människor och gillar att prata inför grupper.
• Erfarenhet av att arbeta i pedagogiska sammanhang.
Det är mycket meriterande om du är utbildad lärare med behörighet eller studerar till att bli lärare med sådan behörighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 1 oktober 2025
Anställningsform: Behovsanställd (timanställd)
Omfattning: Vid behov
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: Minst 1 till varje uppdrag
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Rektor
Andreas Olsson andreas.olsson3@helsingborg.se 073-389 87 33 Jobbnummer
9509804