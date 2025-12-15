Lärare till Högskustenskolans högstadium
2025-12-15
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Högakustenskolan är belägen i Herrskog, cirka två mil från Kramfors centrum, och har omkring 330 elever från förskoleklass till och med årskurs nio.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i trä- och metallslöjd för årskurserna 3-9, samt en lärare i hem- och konsumentkunskap. I uppdraget ingår mentorskap på högstadiet. Du har ett tydligt fokus på elevens utveckling mot målen i enlighet med läroplanen och arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar.
Urval sker löpande.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare mot grundskolans senare år och har behörighet inom trä- och metallslöjd eller hem- och konsumentkunskap. Meriterande är om du har behörighet i fler ämnen. Du ska kunna arbeta självständigt och i arbetslag.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ser gärna att:
* Du är trygg, lugn och tydlig i ditt ledarskap och ser goda relationer som nyckeln till lärande
* Du möter elever, kollegor och vårdnadshavare med respekt, värme och tydlighet.
* Du har lätt för att samarbeta, bidrar till ett gott arbetsklimat och trivs i ett team där man löser uppdraget tillsammans.
* Du har förmåga att behålla struktur även i föränderliga situationer och ser möjligheter där andra ser hinder.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen
Rektor Högakustenskolan 7-9
Anna-Karin Sjödin Anna-Karin.Sjodin@kramfors.se 0612-810601
