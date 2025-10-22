Lärare till Granelundsskolan, 1-6.
2025-10-22
OM ARBETSPLATSEN
Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola och elevhälsa. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
Granelundsskolan är en nybyggd F-6 skola med fritidshem som öppnade höstterminen 2025. Denna skola ligger i norra delen av Tranås med närhet till natur och centrala Tranås. Skolan har fina lokaler för alla ämnen som musik, idrott, bild, hemkunskap och slöjd. Ledning och medarbetare har ett nära samarbete som ger eleverna trygghet och skapar en god lärmiljö.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån våra styrdokument samt elevens behov. Som lärare samarbetar du nära ditt arbetslag, elevhälsoteam och övriga pedagoger på skolan. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan
På skolan arbetar vi i olika arbetslag och du kommer att ingå i skolans arbetslag, F-3. Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i åk 1-6. Har du tidigare erfarenhet av specialpedagogik eller att bedriva undervisning är det meriterande.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Ledarskap: Du leder och motiverar andra för att effektivt nå mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra, samt skapar engagemang och delaktighet och har förmåga att möta alla elever. Du är en trygg vuxen med ett tydligt ledarskap.
Flexibel: Elevernas bästa är alltid i fokus och ditt förhållningssätt präglas av att se möjligheterna i förändringar. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Kommunikativ och tydlig: Du kommunicerar på ett tydligt sätt, samt säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du påminner och följer upp.
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Strukturerad: Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och du lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och mognad.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
