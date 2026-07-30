Lärare till åk 2
Gnesta Waldorfskoleförening / Grundskollärarjobb / Gnesta Visa alla grundskollärarjobb i Gnesta
2026-07-30
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Välkommen till vår inspirerande gemenskap på Gnesta Waldorfskola!
Om Skolan
Skolan är vackert belägen på Gnestahöjden, tio minuters gångväg från Gnesta tågstation, 40 minuter från Stockholm C. Huvudman är en icke vinstdrivande förening som grundades 1993. Gnesta är en växande kommun och vi är en modern waldorfskola som ständigt växer och utvecklas med knappt 190 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 9 och fritids.
Gnesta Waldorfskola kännetecknas av en helhetssyn på eleverna som syftar till att utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Några saker som utmärker vår pedagogik är att vi arbetar med ämnesöverskridande temaperioder och har som mål att integrera skapande aktiviteter som bild, hantverk och musik i alla skolans ämnen.
Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80-100% som inleds med en provanställning på 6 månader. Startdatum är 10/8-26
Tjänstens beskrivning
Vi söker dig som vill jobba som lärare i åk 2 med Lgr 22 som självklar grund och waldorfpedagogik som metod och arbetssätt.
Du ingår i ett arbetslag som gemensamt arbetar för att eleverna skall nå sin högsta potential.
Som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera elevernas undervisning, enskilt och tillsammans med kollegor, elevhälsa och skolledning. Du ska även främja goda relationer till elever, medarbetare och vårdnadshavare genom möten och dokumentation.Publiceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Statlig lärarlegitimation eller waldorflärarlegitimation.
Du har lätt för att skapa en kreativ miljö för eleverna, där relationsbygge är en naturlig del i vardagen
Du har förmåga att väcka nyfikenhet och förundran hos dina elever
Kunskap om och/eller intresse för waldorfpedagogiken och viljan att utvecklas som lärare och människa
Flera års erfarenhet inom yrket är meriterandeSå ansöker du
Om du är redo att ta dig an en utmaning och göra en positiv skillnad i elevernas liv, skicka in din ansökan bestående av ett personligt brev och ditt CV till rektor@gnestawaldorfskola.se
. Ange "Ansökan Lärare till åk 2" i ämnesraden.
Vi ser fram emot att välkomna en nyfiken och engagerad lärare till vårt team och fortsätta vår resa med att forma framtidens generation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: rektor@gnestawaldorfskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta Waldorfskoleförening
FJÄLLG 11 (visa karta
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646 32 GNESTA Arbetsplats
Gnesta Waldorfskola Jobbnummer
10016470